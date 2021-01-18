أحمد شوبير يعلق على طرد ميسي لأول مرة في تاريخه

علق الكابتن أحمد شوبير حارس مرمي النادي الأهلي السابق على طرد ليونيل ميسي لاعب فريق برشلونة لأول مرة في تاريخية بنهائي كأس السوبر الأوروبي. وكتب شوبير عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا: "‏واضح ان في حالة صدمه غير عادية ان ميسي خد طرد في ماتش السوبر النهاردة". وشهدت مباراة برشلونة وأتليتك بيلباو طرد البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي لأول مرة خلال 753 مباراة مع برشلونة.وتوج فريق أتلتيك بلباو ببطولة كأس السبر الإسباني بعد اقتناص فوز في مباراة من العيار الثقيل أمام برشلونة، في ليلة حسم اللقب بثلاثة أهداف مقابل هدفين.تقدم أنطوان جريزمان بالهدف الأول لفريقه برشلونة أمام أتلتيك بلباو في نهائي كأس السوبر الإسباني. وجاء هدف جريزمان في الدقيقة 40 بعد عرضية من جوردي ألبا، لداخل منطقة الجزاء، وحاول ميسي تسديد الكرة ولكن كرة الأرجنتيني ردها الدفاع، عادت إلى جريزمان وسددها الفرنسي في مرمى الحارس أوناي سيمون.ثم تعادل أوسكار دي ماركوس لاعب اتليتك بلباو في الدقيقة 42 من عمر المباراة، ليرد سريعًا على هدف جريزمان. وسجل أسيير فيلاليبري هدف قاتل في الدقيقة 90 من عمر المباراة ليتعادل لفريقه ويمنع فوز برشلونة في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأساسي من المباراة. تمكن إينياكي ويليامز لاعب أتلتيك بلباو من تسجيل هدف فيقه الثالث وتحقيق ريمونتادا قوية في شوط المباراة الإضافي في الدقيقى 94 من عمر المباراة.

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