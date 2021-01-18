أحمد شوبير يعلق على طرد ميسي لأول مرة في تاريخه
آخر تحديث GMT12:48:10
العرب اليوم -
العرب اليوم -
الرئيسية » ناس في الأخبار

أحمد شوبير يعلق على طرد ميسي لأول مرة في تاريخه

العرب اليوم -

العرب اليوم - أحمد شوبير يعلق على طرد ميسي لأول مرة في تاريخه

الإعلامي الرياضي احمد شوبير
القاهرة - العرب اليوم

علق الكابتن أحمد شوبير حارس مرمي النادي الأهلي السابق على طرد ليونيل ميسي لاعب فريق برشلونة لأول مرة في تاريخية بنهائي كأس السوبر الأوروبي. وكتب شوبير عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا: "‏واضح ان في حالة صدمه غير عادية ان ميسي خد طرد في ماتش السوبر النهاردة". وشهدت مباراة برشلونة وأتليتك بيلباو طرد البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي لأول مرة خلال 753 مباراة مع برشلونة.وتوج فريق أتلتيك بلباو ببطولة كأس السبر الإسباني بعد اقتناص فوز في مباراة من العيار الثقيل أمام برشلونة، في ليلة حسم اللقب بثلاثة أهداف مقابل هدفين.تقدم أنطوان جريزمان بالهدف الأول لفريقه برشلونة أمام أتلتيك بلباو في نهائي كأس السوبر الإسباني. وجاء هدف جريزمان في الدقيقة 40 بعد عرضية من جوردي ألبا، لداخل منطقة الجزاء، وحاول ميسي تسديد الكرة ولكن كرة الأرجنتيني ردها الدفاع، عادت إلى جريزمان وسددها الفرنسي في مرمى الحارس أوناي سيمون.ثم تعادل أوسكار دي ماركوس لاعب اتليتك بلباو في الدقيقة 42 من عمر المباراة، ليرد سريعًا على هدف جريزمان. وسجل أسيير فيلاليبري هدف قاتل في الدقيقة 90 من عمر المباراة ليتعادل لفريقه ويمنع فوز برشلونة في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأساسي من المباراة. تمكن إينياكي ويليامز لاعب أتلتيك بلباو من تسجيل هدف فيقه الثالث وتحقيق ريمونتادا قوية في شوط المباراة الإضافي في الدقيقى 94 من عمر المباراة.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

شوبير يكشف موقف مهاجم الأهلي من الاستمرار مع الفريق

الإعلامي أحمد شوبير يؤكد غياب كهربا عن مباراة الوداد ويكشف تشكيلي الأهلي والزمالك

ناس في الأخبار
arabstoday

أخبار ذات صلة

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

أحمد شوبير يعلق على طرد ميسي لأول مرة في تاريخه أحمد شوبير يعلق على طرد ميسي لأول مرة في تاريخه



أخبار ذات صلة

GMT 07:16 2021 الإثنين ,18 كانون الثاني / يناير

جدل بين عمرو يوسف ودينا الشربيني حول تمييز الرجل والمرأة
العرب اليوم - جدل بين عمرو يوسف ودينا الشربيني حول تمييز الرجل والمرأة

GMT 07:14 2021 الإثنين ,18 كانون الثاني / يناير

ما لا تعرفه عن الراحلة فاتن حمامة في ذكرى وفاتها
العرب اليوم - ما لا تعرفه عن الراحلة فاتن حمامة في ذكرى وفاتها

GMT 07:10 2021 الإثنين ,18 كانون الثاني / يناير

الفنانة ريهام أيمن تهنئ نادر حمدي وسارة حسني بحفل زفافهما
العرب اليوم - الفنانة ريهام أيمن تهنئ نادر حمدي وسارة حسني بحفل زفافهما

GMT 07:07 2021 الإثنين ,18 كانون الثاني / يناير

ردود أفعال جماهير ليفربول على أداء صلاح أمام المان سيتي
العرب اليوم - ردود أفعال جماهير ليفربول على أداء صلاح أمام المان سيتي

GMT 07:01 2021 الإثنين ,18 كانون الثاني / يناير

الإعلامي شريف مدكور يتقدم ببلاغ ضد متابع قام بسبه
العرب اليوم - الإعلامي شريف مدكور يتقدم ببلاغ ضد متابع قام بسبه

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية
آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 10:23 2021 الإثنين ,18 كانون الثاني / يناير

ترندز موضة تناسب المرأة من برج الدلو دون غيرها
العرب اليوم - ترندز موضة تناسب المرأة من برج الدلو دون غيرها

GMT 01:31 2021 الإثنين ,18 كانون الثاني / يناير

10 من أفضل الأنشطة السياحية في خور دبي 2021
العرب اليوم - 10 من أفضل الأنشطة السياحية في خور دبي 2021

GMT 03:13 2021 الإثنين ,18 كانون الثاني / يناير

أفكار فريدة لديكورات حوائط غرفة نومك تعرف عليها
العرب اليوم - أفكار فريدة لديكورات حوائط غرفة نومك تعرف عليها

GMT 01:46 2021 الإثنين ,18 كانون الثاني / يناير

بايدن ينتظر توصية المخابرات قبل إطلاع ترامب على معلومات سرية
العرب اليوم - بايدن ينتظر توصية المخابرات قبل إطلاع ترامب على معلومات سرية

GMT 01:08 2021 الإثنين ,18 كانون الثاني / يناير

حليمة بولند تتعرض للسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي
العرب اليوم - حليمة بولند تتعرض للسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي

GMT 01:55 2021 الإثنين ,18 كانون الثاني / يناير

أحدث صيحات حقائب يد نسائية موضة ربيع 2021
العرب اليوم - أحدث صيحات حقائب يد نسائية موضة ربيع 2021

GMT 00:57 2021 الأحد ,17 كانون الثاني / يناير

الخطوط القطرية تستأنف رحلاتها إلى مطار الملك فهد الدولي
العرب اليوم - الخطوط القطرية تستأنف رحلاتها إلى مطار الملك فهد الدولي

GMT 01:40 2021 الأحد ,17 كانون الثاني / يناير

مجموعة من نصائح لسلامة الموقد أو المدفأة في فصل الشتاء
العرب اليوم - مجموعة من نصائح لسلامة الموقد أو المدفأة في فصل الشتاء

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 12:41 2021 الخميس ,07 كانون الثاني / يناير

شركة فيسبوك ألغت زر الإعجاب من على الصفحات العامة
العرب اليوم - شركة فيسبوك ألغت زر الإعجاب من على الصفحات العامة

GMT 12:39 2021 الخميس ,07 كانون الثاني / يناير

أعلنت شركة سامسونغ الكورية الجنوبية موعد مؤتمرها "Unpacked 2021
العرب اليوم - أعلنت شركة سامسونغ الكورية الجنوبية موعد مؤتمرها "Unpacked 2021

GMT 12:44 2021 الخميس ,07 كانون الثاني / يناير

شركة "أبل" الأميركية تحذف عشرات آلاف التطبيقات
العرب اليوم - شركة "أبل" الأميركية تحذف عشرات آلاف التطبيقات

GMT 04:40 2021 الثلاثاء ,12 كانون الثاني / يناير

ارتفاع ثروة ماسك 13.6 مليار دولار في يومٍ واحد
العرب اليوم - ارتفاع ثروة ماسك 13.6 مليار دولار في يومٍ واحد

GMT 17:29 2021 الإثنين ,11 كانون الثاني / يناير

أبنة مارادونا تعبر عن اشتياقها له بصورة قديمة "أفتقدك كثيرًا وبحاجة إلى حضنك"
العرب اليوم - أبنة مارادونا تعبر عن اشتياقها له بصورة قديمة "أفتقدك كثيرًا وبحاجة إلى حضنك"

GMT 02:37 2021 الأربعاء ,13 كانون الثاني / يناير

رئيس البرازيل يتهم شركة "فورد" الأميركية لصناعة السيارات بالكذب
العرب اليوم - رئيس البرازيل يتهم شركة "فورد" الأميركية لصناعة السيارات بالكذب

GMT 08:18 2021 الأربعاء ,13 كانون الثاني / يناير

النفط يواصل الصعود ويتخطى مستوى 56 دولارًا للبرميل
العرب اليوم - النفط يواصل الصعود ويتخطى مستوى 56 دولارًا للبرميل

GMT 02:55 2021 الثلاثاء ,12 كانون الثاني / يناير

أجمل أماكن السياحة في المجر لعطلات 2021 تعرف عليها
العرب اليوم - أجمل أماكن السياحة في المجر لعطلات 2021 تعرف عليها

GMT 07:54 2021 الأربعاء ,13 كانون الثاني / يناير

"جنرال موتورز" تكشف عن سيارة أجرة طائرة ذاتية القيادة
العرب اليوم - "جنرال موتورز" تكشف عن سيارة أجرة طائرة ذاتية القيادة

GMT 01:54 2021 الثلاثاء ,12 كانون الثاني / يناير

مانشستر يونايتد أمام الريدز "موقعة نارية" تتصدر كأس الاتحاد
العرب اليوم - مانشستر يونايتد أمام الريدز "موقعة نارية" تتصدر كأس الاتحاد

GMT 08:13 2021 الأربعاء ,13 كانون الثاني / يناير

بيانات تكشف تحسنًا كبيرًا للعجز التجاري والاحتياطي الأجنبي في تونس
العرب اليوم - بيانات تكشف تحسنًا كبيرًا للعجز التجاري والاحتياطي الأجنبي في تونس

GMT 03:13 2019 الإثنين ,23 كانون الأول / ديسمبر

مجموعة ديكورات غرف نوم بالزهري الباستيل مودرن ومميز
العرب اليوم - مجموعة ديكورات غرف نوم بالزهري الباستيل مودرن ومميز

GMT 16:32 2021 الأربعاء ,13 كانون الثاني / يناير

جوجل تدعم "أطفال المهاجرين" بمنحة خاصة بعد تنصيب بايدن
العرب اليوم - جوجل تدعم "أطفال المهاجرين" بمنحة خاصة بعد تنصيب بايدن

GMT 02:31 2021 الأربعاء ,13 كانون الثاني / يناير

أميركا تتوقع سعرًا أعلى للنفط وتراجعًا طفيفًا بإنتاجها في 2021
العرب اليوم - أميركا تتوقع سعرًا أعلى للنفط وتراجعًا طفيفًا بإنتاجها في 2021

GMT 12:55 2020 الأربعاء ,16 كانون الأول / ديسمبر

دراسة صادمة عن "لقاح ينتظره العالم" وحرمان نسبة كبيرة منه خلال 2022
العرب اليوم - دراسة صادمة عن "لقاح ينتظره العالم" وحرمان نسبة كبيرة منه خلال 2022

GMT 02:37 2021 الأربعاء ,06 كانون الثاني / يناير

نوفاك يصف التخفيض النفطي بأنه "هدية العام الجديد"
العرب اليوم - نوفاك يصف التخفيض النفطي بأنه "هدية العام الجديد"

GMT 08:11 2020 الأربعاء ,11 تشرين الثاني / نوفمبر

وزير الرياضة المصري أشرف صبحي يحضر تمرين منتخب الفراعنة
العرب اليوم - وزير الرياضة المصري أشرف صبحي يحضر تمرين منتخب الفراعنة

GMT 02:49 2020 الأربعاء ,30 كانون الأول / ديسمبر

تقرير يرصد السيارات الكهربائية والتقليدية الخارقة تعرّف عليها
العرب اليوم - تقرير يرصد السيارات الكهربائية والتقليدية الخارقة تعرّف عليها
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2020 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2020 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab