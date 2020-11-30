شوبير يكشف موقف مهاجم الأهلي من الاستمرار مع الفريق

كشف الإعلامي أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة السابق، عن موقف مهاجم النادي الأهلي، أليو بادجي، مع الفريق الأحمر وكتب أحمد شوبير، تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": «بادجي إما إلى فرنسا أو بولندا على سبيل الاعارة» يذكر أن المهاجم أليو بادجي قد خرج من حسابات المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، في الموسم المقبل ويرغب بادجي في العودة مجددًا للعب في أوروبا مفضلاً ذلك على الانتقال لأحد الأندية المصرية، ويبحث الأهلي عن أفضل العروض التي يمكن من خلالها انتقال المهاجم بادجي.