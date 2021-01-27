نادر حمدي يدافع عن فستان زوجته خلال حفل زفافهما

نشر الملحن وعضو فريق «واما» الغنائي نادر حمدي صورا جديدة من حفل زفافه والمنتجة سارة حسني والذي أقيم مؤخرا.ووجه «حمدي» رسالة إلى زوجته عبر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك» وكتب :«سيبتها بظروفها والحمدلله.. ربنا عوضني بأحلى عروسة ..عقبالكم..سيبها بظروفها«.وانهالت التعليقات على «حمدي» لتهنئه بزواجه إلا أن آخرين انتقدوا إرتداء زوجته لفستان زفاف مكشوف وجرئ بحسب وصفهم مادفع «حمدي» للتهكم والرد متساءلا في تعليق له على أحد متابعيه قائلا :«هو أنا عندي سؤال لبعض الناس اللي نظرها ضعيف، انتوا بجد فاكرين إن الفستان شفاف؟ ولا انتوا بتهلكوا في أي حاجة«.ليتطوع بعض المتابعين للإجابة على تساؤل نادر حمدي مؤكدين أن فستان زوجته كان مبطنا وليس شفافا وأنها ارتدت بطانة بلون الجسد أسفله..ومهنئين إياهم.وكان نادر حمدي قد احتفل مؤخرا بحفل زفافه منتصف يناير الجاري من المنتجة سارة حسني وأحياه الفنان محمد حماقي بحضور عدد كبير من صناع ونجوم الأغنية والفن، داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

وكان ضمن الحضور من نجوم الفن والأغنية محمد نور، أحمد جمال، أحمد فهمي وحرمه هنا الزاهد وشقيقه كريم فهمي وحرمه، ومصطفى حجاج، محمد عطية حميد الشاعري، محمد رحيم وحرمه مدربة الأسود أنوسة كوتة، أيمن بهجت قمر وحرمه، أمير طعيمة، توما، المنتج محمد علام وحرمه مروه نصر، ريهام حسين، شيكو، كابتن عماد متعب وحرمه، فهد..حمدى بدر مدير أعمال حماقي وحرمه ،ماجد سرور وحرمه ،الإعلامى ممدوح موسى، مصطفى جاد وحرمه كارمن سليمان، مصطفى محفوظ، عزيز الشافعي، هانى محروس، أكرم حسني، كريم محمود عبدالعزيز، محمد محمود عبدالعزيز، كابتن شيكابالا وحاتم فهمي، وأيمن بهجت قمر والمنتج وليد منصور.وأشعل حماقي وصلات الرقص بالعديد من أغانيه التي شاركه في غنائها العروسين ومشاهير الأغنية من اصدقاء العروسين منها «قدام الناس»، «أحلى حاجة فيكي»، «ليه بيلموني ليه»، «من البداية»، «يا ستار»، «كان وكان»، «واحدة واحدة».وتخلل فقرة حماقي كلمة تهنئة للعروسين، وأشار إلى أن جميع الحضور وهو منهم يحبون «حمدي» لأنه يستحق كل هذا الحب.وشارك في إحياء حفل زفاف نادر حمدي وسارة المطرب محمد نور زميل فرقة «واما»، وقدم أحمد جمال وكارمن سليمان بعض الأغاني.

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