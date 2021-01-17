الفنان محمد حماقي يتألق في حفل زفاف نادر حمدي

أحيا النجم الميجا ستار محمد حماقي، حفل زفاف المطرب والملحن نادر حمدي علي المنتجة سارة حسني، جاء ذلك بحضور نخبة من نجوم الفن والمشاهير بحضور عدد كبير من نجوم الفن والغناء، وكان من بينهم المنتج هاني محروس والمنتج وليد منصور والشاعر تامر حسين وأحمد جمال ومصطفي حجاج ومحمد عطية وأيمن بهجت قمر وأمير طعيمة وتوما وعزيز شافعي وحمدي بدر وأكرم حسني وكريم محمود عبدالعزيز ومحمد محمود عبدالعزيز، أحمد فهمي ممدوح موسي و شيكابالا ومحمد نور وحاتم فهمي ومصطفى محفوظ.

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