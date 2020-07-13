المستشار مرتضي منصور يتقدم ببلاغ ضد 14 شخصية بينهم الخطيب وضابط قطري

تقدم مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، ببلاغ للنائب العام ضد 14 شخصية بتهمة إشعال الفتنة.

وطالب مرتضى في بلاغه باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الشخصيات المذكورة ومن بينهم ضابط مخابرات قطري يُدعى "أبو سنيدة" باتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم بعد نشر تسجيل صوتي وصفه بالـ"مفبرك".

وجاء ضمن الشخصيات التي اتهمها رئيس الزمالك بإشعال الفتنة، ممدوح عباس رئيس الزمالك الأسبق، وأحمد سليمان عضو مجلس الزمالك السابق، ومحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.

وتضمن البلاغ اتهامه لضابط المخابرات بمساعدة آخرين بارتكاب أفعال الهدف منها إشعال نار الفتنة في مصر سواء بين المسلمين والمسيحيين أو بين جمهور ناديي الأهلي والزمالك.

كما تضمن البلاغ سابقة للمدعو بإشعال أزمة سابقة بين الزمالك والوزير السعودي المستشار تركي آل الشيخ.

وطالب رئيس الزمالك النائب العام اتخاذ اللازم قانونا تجاه المذكورين بعد بث فيديوهات مركبة ونشر اخبار كاذبة لبث الفتنة.

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