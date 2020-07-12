المستشار مرتضي منصور يصدر بيانا حول الفيديو المفبرك على مواقع التواصل

أصدر مرتضي منصور رئيس نادى الزمالك بيانا كشف فيه عن تلقيه رسالة من ضابط المخابرات القطري أبو سنيدة، يزعم فيه أنه نجح في الحصول على برنامج يقوم من خلاله بضبط ترددات الصوت حتى تكون مقاربة لصوت رئيس نادي الزمالك.وقال مرتضي منصور إن أبو سنيدة عن طريق أذنابه في مصر نشر تسجيل صوتي مفبرك كاذب يسيء فيه إلى بعض الشخصيات لإحداث فتنة.وأضاف مرتضى منصور: ما حدث من الضابط القطري فشل لأنه أن نجح في تقليد الصوت"، متسائلا أين صورتي وأنان أتحدث.. بطل قذارة وتم كشفك أمام الرأي العام لمعرفة غباءك".

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