مصدر مقرب من وائل الإبراشي يكشف تطورات حالته الصحية

كشف مصدر مقرب من الإعلامي وائل الإبراشي تطورات حالته الصحية بعد الإصابة بفيروس كورونا المستجد، قائلا :" إن الحالة الصحية لوائل الإبراشي مستقرة وفي تحسن مستمر ولكنه مازال متواجد داخل المستشفى دون تحديد موعد محدد لخروجه من المستشفى أو موعد عودته لتقديم برنامج «التاسعة» مجددًا على القناة الأولى.وتابع المصدر، أنه تمت السيطرة على الأضرار التي سببها الفيروس في نصف الرئة وتمت معالجتها، وتحسنت نسبة الأكسجين بعد إزالة جهاز التنفس الصناعي، إلا أن نتيجة العينة مازالت إيجابية حتى الآن، وسيخضع لمسحة جديدة خلال أيام.وذكرت الصفحة الرسمية للإعلامي وائل الإبراشي، يوم 20 يناير الجاري، «الحالة الصحية للاعلامي وائل الابراشي في تحسن واستقرار تام بإذن الله وهو يتماثل الآن للشفاء وقريبا سوف يعود لجمهوره ومحبيه ونؤكد ان الإعلامي وائل الإبراشي موجود بغرفة عادية داخل مستشفى زايد التخصصي ولا صحة لأي خبر سلبي».وكان وائل الإبراشي، قد أعلن إصابته بفيروس كورونا الشهر الماضي عقب إجراء تحليل «pcr» وظهور النتيجة إيجابية، وظهرت الأعراض عليه خلال تقديمه للبرنامج وأبرزها الكحة على الهواء.

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