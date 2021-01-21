نقيب الإعلاميين ينفي شائعة وفاة الإعلامي وائل الابراشي

نفى الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين، ما يتداول من شائعات حول وفاة الإعلامى وائل الإبراشى، مضيفا أن الحالة الصحية لـ"الإبراشى" مستقرة، ويتماثل للشفاء، ولا صحة لما يتردد بشأن خطورة حالته الصحية.وأضاف طارق سعدة فى تصريحات، أن الحالة الصحية للإعلامى وائل الابراشى فى تحسن مستمر، مضيفا أنه تواصل مع مدير مستشفى الشيخ زايد، والذى أكد تحسن الحالة الصحية لوائل الإبراشى.وأشار طارق سعدة إلى أن الدكتور حسام حسنى أستاذ الأمراض الصدرية بجامعة القاهرة، يشرف على الحالة الصحية لـ"الإبراشى" وأكد استقرار الحالة، وأنه فى انتظار نتيجة المسحة الثانية.وطالب طارق سعدة نقيب الإعلاميين، بعدم بث الشائعات والأخبار الكاذبة والمغلوطة، مطمئنا الجمهور والمتابعين عن حالته الصحية.

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