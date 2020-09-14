أطلق صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل, مستشار خادم الحرمين الشريفين , أمير منطقة مكة المكرمة , في مكتبه ، منصة نظام "أمن" أولى مبادرات ملتقى مكة الثقافي في دورته الحالية تحت عنوان "كيف نكون قدوة في العالم الرقمي"، بحضور مدير شرطة المنطقة اللواء عيد العتيبي.

واستمع سموه لشرح عن منصة نظام أمن التي تُعد نواة الربط الإلكتروني بين الجهات الحكومية في المنطقة ، حيث تربط الإمارة بشرطة المنطقة إلكترونيا، وتهدف لتمكين المختصين بالإمارة من عرض الحالات الجنائية إلكترونيًا بشكل لحظي ويومي وإسبوعي وشهري، والبحث والاستعلام إلكترونياً عن القضايا الجنائية والإجراءات التي تم اتخاذها بشأنها بشكل فوري دون الحاجة للمكاتبات الورقية.

كما تمكن المنصة من عرض الإحصائيات عن القضايا والبلاغات و الموقوفين أوالمخالفات مع إمكانية تفعيل المسح الأمني المرتبط بالمنصة، إضافة إلى إمكانية التراسل إلكترونياً بدلاً عن المكاتبات الورقية وفق ضوابط وآليات محددة.

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