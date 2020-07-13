أمير المدينة المنورة يلتقي رئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة ، صاحب السمو الأمير الدكتور ممدوح بن سعود بن ثنيان ، رئيس الجامعة الإسلامية إثر صدور موافقة المقام السامي بتعيينه رئيساً للجامعة .ونوه سمو أمير منطقة المدينة المنورة بالدعم والاهتمام الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين لقطاع التعليم ، مؤكداً أهمية استثمار هذا الدعم في تجويد مخرجات الجامعة الإسلامية وتأهيل خريجيها للإسهام في تنمية وخدمة مجتمعاتهم في أنحاء العالم .

من جانبه أعرب صاحب السمو الأمير ممدوح بن سعود بن ثنيان ، عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة على ما تلقاه الجامعة الإسلامية ومنسوبيها من اهتمام ومتابعة من سموه، وعلى ما تفضل به من توجيهات ستعمل الجامعة على تحقيقها بإذن الله تعالى .

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