زاهي حواس يكشف حقيقة الزئبق الأحمر في المتحف المصري

تحذث عالم الآثار المصري زاهي حواس عما يسمى بالزئبق الأحمر الذي ادعى البعض أنه تم اكتشافه في المقابر الفرعونية.وجاء ذلك خلال لقاء على قناة "صدى البلد" المصرية، والذي نفى فيه وجود ما يسمى بالزئبق الأحمر.وأعرب حواس عن حزنه وأنه شعر بضياع مصر يوم الثامن والعشرين من يناير 2011، عندما شاهد ألف شخص داخل المتحف المصري.وقال حواس: "الحمد لله كل اللي كان داخل المتحف المصري كان بيدور على الزئبق الأحمر والذهب"، نافيا أن يكون هناك ما يسمى بـ"الزئبق الأحمر".وأشار إلى أنها مجرد ادعاءات وتخيلات لدى البعض.وأشار إلى أنه تم اكتشاف مقبرة ووجد سائل داخل تابوت فيها، وتم وضعه في زجاجة، وحفظه في الأقصر، وهو في واقع الأمر سائل تحنيط وليس مادة الزئبق الأحمر.وصرح عالم الآثار بأنه "تمت سرقة 54 قطعة أثرية وتم إعادتها مرة أخرى"، مؤكدا سرقة تمثال لإخناتون وأن من حصل عليه ألقى به في القمامة.

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