الملك سلمان يهنئ يوشيهيدي سوغا بمناسبة انتخابه رئيساً للوزراء في اليابان

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لدولة السيد يوشيهيدي سوغا بمناسبة انتخابه رئيساً للوزراء في اليابان.وأعرب الملك المفدى، باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح لدولته، والمزيد من التقدم والازدهار لشعب اليابان الصديق.

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