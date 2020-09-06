إسرائيل هيوم تصرح الملك سلمان لا يزال يعارض التطبيع مع إسرائيل

أفادت صحيفة "إسرائيل هيوم" بأن الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز لا يزال يعارض عملية التطبيع بين بلاده وإسرائيل، رغم تحقيق تقدم كبير في جهود التوصل إلى اختراق سياسي مع الرياض ولفتت الصحيفة إلى أنه بسبب معارضة الملك فإنه من غير المرجح تحقيق خطوة التطبيع مع السعودية في المستقبل القريب.