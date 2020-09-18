عمرو دياب يحيي حفلًا خاصًا على شواطئ الرأس الأبيض عبر «كروز» السعودية

رست سفينة «كروز» الفاخرة «سيلفر سبيريت»، على شواطئ الرأس الأبيض بمدينة ينبع السعودية، على البحر الأحمر، فيما كان لافتًا إحياء أول حفلة موسيقية منذ بدء جائحة «كورونا المستجد»، وقد أحياها الفنان عمرو دياب.

وجذَّبت رحلات السفينة السياحية الكثير من نجوم الغناء العربي لإحياء حفلاتهم ضمن برامجها، مثل الفنانين عمرو دياب، حسين الجسمي الذي سيحيي حفلًا بمناسبة «اليوم الوطني السعودي 90».

وشهد ركاب رحلة «الكروز» في رحلتها الثانية العديد من الفعاليات الترفيهية التي منها حضور الحفل الأول على رمال شاطئ الرأس الأبيض الذي أحيَّاه الفنان عمرو دياب، فيما انطلقت السفينة بعد ذلك لمنطقة «نيوم» ليكتشف الركاب في يومهم الثالث جمال طبيعة جزيرة سندالة.

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