والدة ديانا كرزون تصف زوج ابنتها بالمجرم الأهوج

أثارت والدة الفنانة ديانا كرزون، حالة من الجدل الواسع؛ بسبب تعليقها على حفل زفاف ابنتها المثير، والذي أقيم منذ يومين من الإعلامي معاذ العمري في الأردن. وعلقت والدة ديانا، عبر تطبيق سناب شات الخاص بها، قائلةً "يمتلكني حقد رهيب فأنا الآن في أشد حالات حقدي على ذلك المجرم الأهوج الذي فصلك عن مشيمتي وأفقدني دفئك بأمان الرحمن يا جرح قلبي".

وتفاعل الجمهور مع ما قالته والدة ديانا بين وصفها مشاعرها بـ"الحقد" وليس الفرح، ووصف عريس ديانا بـ"المجرم الأهوج"، واستخدامها لكلمات مثل أفقدني دفئك وجرح قلبي، فالبعض رأى أن "ماما ميدو" تعليقها يحمل الكثير من الدراما لمناسبة سعيدة، فيما رأى آخرون أنها بالغت في حالة الحزن التي وصفتها وابنتها ستتزوج وليست تعاني من مشكلة صحية، حتى أن البعض قال إن كلمة "جرح قلبي" أقرب لوصف خسارة شخص بسبب الموت وليس الزواج.وكانت أغلب التعليقات حول وصفها عريس ابنتها بـ"المجرم الأهوج"، وهو وصف غير لطيف لعريس جديد.وكانت والدة ديانا ينتبها حالة من البكاء الشديد أثناء حفل الزفاف وهو ما وصفه البعض بدموع الفرح.

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