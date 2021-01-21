ارتفاع حصيلة ضحايا الانفجار الذي هز العاصمة الإسبانية مدريد

ارتفعت حصيلة ضحايا الانفجار الذي نتج عن تسرب للغاز في مبنى وسط مدينة مدريد أمس إلى أربعة قتلى بعد إعلان السلطات الصحية اليوم الخميس عن وفاة كاهن كان ق د أصيب بجروح بليغة جراء هذا الانفجار . وأكدت مصادر طبية أن روبين بيريز دي أيالا الكاهن البالغ من العمر 36 عاما الذي أصيب في الانفجار الذي وقع في مبنى بشارع طوليدو وسط مدريد ونقل إلى مستشفى ( لاباز ) توفي في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس متأثرا بجروح بليغة أصيب بها ما رفع عدد القتلى في هذا الحادث إلى أربعة أشخاص .

وكان الكاهن بيريز دي أيالا في وقت الانفجار برفقة الكهربائي ديفيد سانتوس مونيوز الذي حل بالمبنى لإصلاح عطب تقني في التدفئة المركزية التي كانت معطلة لبعض الوقت . وأصيب 11 شخصا آخر بجروح متفاوتة الخطورة جراء الانفجار الذي وقع في هذا المبنى الذي تعود ملكيته لأبرشية كنيسة ( لا فيرخين دي لا بالوما ) التي تقع خلف المبنى في منطقة ( لا لاتينا ) ويضم مركز استقبال وقاعات للاجتماعات بالإضافة إلى ثلاثة منازل لإقامة الرهبان وأتباع الكنيسة .

ولقي رجلان آخران كانا يسيران في الشارع وقت الانفجار حتفهما بالإضافة إلى العامل الكهربائي الذي جاء ليجري تصليحات في التدفئة المركزية للمبنى حسب ما أعلنت السلطات المحلية أمس . ودمر الانفجار أربعة طوابق من هذا المبنى الذي يتكون من ستة طوابق بالإضافة إلى واجهته الرئيسية كما تسببت قوة الانفجار في إلحاق أضرار ببعض البنايات المجاورة وكذا السيارات التي كانت متوقفة بالشارع حيث يوجد المبنى .

ومباشرة بعد وقوع الانفجار قامت مصالح الأمن بتطويق مكان الحادث ومنع المارة من الاقتراب بينما شرعت مصالح الطوارئ والإنقاذ في التدخل وتقديم الدعم والمساعدة للمصابين والجرحى كما تم إجلاء نزلاء إحدى دور رعاية المسنين تقع بالقرب من مكان الحادث ونقلهم مع الموظفين والمكلفين بالرعاية الذين لم يصابوا بأي أذى في هذا الحادث إلى أحد الفنادق المجاورة .