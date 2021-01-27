إدارة بايدن تنوي إعادة النظر في العقوبات ضد المحكمة الجنائية الدولية

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية عن نيتها إعادة النظر في العقوبات التي فرضتها الإدارة الأميركية السابقة على المحكمة الجنائية الدولية.وقال متحدث باسم الخارجية الأميركية: "مع أننا لا نوافق على خطوات المحكمة الجنائية الدولية بشأن القضايا الأفغانية والإسرائيلية – الفلسطينية، تجري إعادة نظر دقيقة في العقوبات بينما نحدد خطواتنا المقبلة".يذكر أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية والمدعية العامة فاتو بنسودا بعد إطلاق المحكمة تحقيقات في جرائم حرب محتملة مرتكبة في أفغانستان على أيدي القوات الأمنية الأفغانية و"طالبان" والقوات الأميركية على حد سواء. واعتبرت الولايات المتحدة، التي لا تعتبر عضوا في هذه المحكمة، هذا القرار "انتهاكا" لسيادتها الوطنية.كما عارضت الولايات المتحدة التحقيقات في جرائم حرب محتملة على الأراضي الفلسطينية، بما فيها من قبل القوات الإسرائيلية.

قد يهمك ايضا:

عقوبات أميركية جديدة على إيران في آخر أيام إدارة ترامب

الخارجية الأميركية تعلن سنساعد شريكتنا السعودية ضد من يحاولون استهداف أمنها