استهدفت عملية استخباراتية سرية مقر «الوحدة 840» التابعة لـ«فيلق القدس» في «الحرس الثوري» الإيراني في العاصمة السورية دمشق قبل أربعة أشهر، وفق ما أكده موقع «إنتيلي تايمز» الاستخباراتي الإسرائيلي الذي تحدث عن التفاصيل للمرة الأولى. وبحسب الموقع، وقعت المداهمة في قلب حي كفرسوسة، على بعد 500 متر فقط من السفارة الإيرانية.ة ويشرف على مقر «الوحدة 840» اللواء جواد جعفري، المسؤول عن عمليات «فيلق القدس» في سوريا. وضمن تفاصيل المداهمة، قال موقع «إنتيلي تايمز» الاستخباراتي الإسرائيلي إن العملية وقعت في قلب حي كفرسوسة الذي شهد اغتيال عماد مغنية أحد أبرز قياديي «حزب الله» العسكريين في العام 2008، على بعد 500 متر فقط من السفارة الإيرانية. وشهدت العملية ضبط معلومات ووثائق حول أنشطة وحدة «فيلق القدس» في سوريا، وخطط ضد أهداف إسرائيلية، بالإضافة إلى تفاصيل عن أفرادها، بحسب ما نقل الموقع عن مصادر استخباراتية. كما شهدت العملية الاستخباراتية تصفية عناصر أمنية، واستجوابات فورية تحت تهديد السلاح، فيما ذكر الموقع الاستخباراتي أن عملاء محليين شاركوا في تنفيذ الخطة.

وبحسب الموقع، كشفت الاستخبارات الإسرائيلية عن وجود «الوحدة 840»، في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020 أثناء تحقيقات حول وجود متفجرات على الحدود الشمالية، في شهري أغسطس (آب) ونوفمبر من العام نفسه. وذكر المصدر أن هذه الوحدة التابعة لـ«فيلق القدس» مسؤولة عن التخطيط وإنشاء بنية تحتية للإرهاب حول العالم، مضيفا أنها تعمل ضد أهداف غربية، وتسعى لتجنيد وتدريب نشطاء الميليشيات الأجنبية. ويتولى رئاسة هذه الوحدة يزدان مير، المعروف باسم سدير باغري، ويرافقه كل من مختبي هاشمي ومحسن محمد، وغالبا ما يتنقلان بين إيران وسوريا. وأكدت المصادر أن هذه الوحدة لها فرع يعمل خارج دمشق، على مقربة من قاعدة الأمن العام السوري. كما يجري هذا النشاط بالتنسيق مع النظام السوري، بحسب الموقع.

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