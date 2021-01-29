قتلى ومصابون في حادث تسرب كيميائي في ولاية جورجيا الأميركية

لقي خمسة أشخاص على الأقل حتفهم فيما أصيب آخرون عقب حادث تسرب كيميائي في مدينة غينزفيل، بولاية جورجيا، بحسب ما قالت السلطات خلال إفادة صحفية، ظهر الخميس.وأكد زاكاري براكيت، من خدمة إطفاء مقاطعة هول، أن خمسة أشخاص لقوا حتفهم في مكان الحادث، ونُقل ما لا يقل عن 10 إلى المستشفى، بما في ذلك ثلاثة من رجال الإطفاء.وقال براكيت إنه استدعي مع زملائه بعد الساعة 10 صباحا بقليل، إلى مكان الحادث في منشأة غذائية، وأضاف: "بمجرد وصول الوحدات، وجدوا مجموعة كبيرة من الموظفين الذين تم إجلاؤهم مع العديد من الضحايا الذين كانوا يعانون من حالات طوارئ طبية".

وتم نقل حوالى 130 شخصا إلى كنيسة قريبة من موقع الحادث من أجل فحص حالتهم الصحية.وقال براكيت إن المنتج الكيميائي المعني "في هذا الحادث هو النيتروجين السائل"، مؤكدا عدم وقوع انفجار.وصباح الخميس، أعلنت شرطة غينزفيل، في تغريدة على تويتر إغلاق طريق أتلانتا السريع في المنطقة، داعية الجمهور إلى استخدام طرق بديلة.وأشارت الشرطة الأميركية إلى أن الإغلاق ناجم عن وجود مواد خطرة.وأعلنت مدرسة ابتدائية في المنطقة، وضعية "الاحتماء في المكان"، بسبب حادثة التسرب.

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