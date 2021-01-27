القصر الرئاسي التونسي يتلقى ظرفا مشبوها ما دفع إلى إجراء تحقيق في الواقعة
آخر تحديث GMT00:41:24
العرب اليوم -
العرب اليوم -
الرئيسية » أخر الأخبار المحلية والعربية والعالمية

القصر الرئاسي التونسي يتلقى ظرفا "مشبوها" ما دفع إلى إجراء تحقيق في الواقعة

العرب اليوم -

العرب اليوم - القصر الرئاسي التونسي يتلقى ظرفا "مشبوها" ما دفع إلى إجراء تحقيق في الواقعة

الرئيس التونسي قيس سعيد
تونس - العرب اليوم

ذكرت وكالة رويترز، يوم الأربعاء، نقلا عن مصدر في رئاسة الجمهورية بتونس، أن الرئاسة تلقت ظرفا مشبوها يحتوي على مسحوق، وهو ما دفع إلى إجراء تحقيق في الواقعة.وذكر المصدر الذي لم يجر الإفصاح عن اسمه، أنالرئيس التونسي قيس سعيد بخير، مضيفا أنه لم يقم بفتح أي ظرف.وذكرت قناة التاسعة في تونس، أن أحد الموظفين في القصر الرئاسي هو الذي قام بفتح هذا الظرف الذي أثار الشكوك.وذكرت بعض المصادر المحلية أن الأمر يتعلق برسالة تحمل مسحوق غاز الريسين القاتل، فيما لم يجر الكشف عن مزيد من التفاصيل، نظرا إلى سرية التحقيق.

وتأتي هذه الحادثة فيما تعيش توترا سياسيا واجتماعيا، من جراء احتجاجات شعبية في البلاد تندد بتردي الوضع المعيشي وتلقي باللوم على الطبقة السياسية برمتها.
 ويوم الثلاثاء، صوت البرلمان التونسي على منح الثقة للتعديلات الوزارية التي شهدتها حكومة هشام المشيشي.يسعى عناصر الإخوان المسلمون في السودان إلى التسلل للواجهة مجددا وذلك من خلال إيجاد موطئ قدم لهم في الاحتجاجات المتفرقة في بعض المدن رفضا لتردي الأوضاع الاقتصادية وفي ظل التراخي في التعامل مع العديد من القيادات الإخوانية.

ونشر ناشطون صورا وتسجيلات صوتية لمشاركين وموجهين للمسيرات الاحتجاجية التي شهدتها بعض مناطق الخرطوم ومدن السودان الأخرى، قالوا إنها لقيادات طلابية وسياسية تابعة للمؤتمر الوطني - الجناح السياسي للإخوان المسلمين - بزعامة المعزول عمر البشير القابع حاليا بسجن كوبر شرق الخرطوم.

ورغم أن الكثيرين يقرون بضعف أداء الحكومة الانتقالية الحالية، إلا انهم يؤكدون أن جزء كبير من الأزمة الحالية يعود إلى محاولات عناصر النظام السابق المستمرة والرامية إلى تدمير الاقتصاد عبر تأجيج المضاربات في سوق النقد، الأمر الذي أدى إلى انهيار العملة الوطنية إلى مستوى 320 جنيها للدولار الواحد في السوق الموازي، وارتفاع أسعار السلع الأساسية إلى مستويات قياسية قفزت بمعدلات التضخم إلى ما فوق 270 في المئة.

غلق الثغرات

يشدد عدد من شباب المقاومة المنتشرين أمام التروس الحجرية الموضوعة على عدد من الشوارع الرئيسية في الخرطوم على سلمية ومنطقية مطالبهم في ظل الارتفاع الكبير في أسعار السلع والخدمات وندرتها، وفي ظل التباطؤ في تحقيق العدالة لمئات الشباب الذين قتلوا أمام القيادة العامة للجيش في الثالث من يونيو 2019.
 
وحول المخاوف التي يثيرها البعض عن استغلال عناصر النظام السابق للمظاهر الاحتجاجية الحالية لمحاولة القفز إلى واجهة المشهد من جديد، يقول جدو عضو لجان منطقة الامتداد في وسط الخرطوم لموقع "سكاي نيوز عربية" إن جل من ينظمون هذه الوقفات الاحتجاجية هم من الشباب الذين قادوا ثورة ديسمبر التي كانت أولى شعاراتها تفكيك بنية النظام السابق، لذلك لا يمكن أن يسمحوا لهم بالعودة من الشباك الخلفي مهما بلغ تحايلهم.

ويؤكد جدو أن لجان مقاومة الأحياء تنسق فيما بينها وتدرك تماما محاولات التسلق التي يقوم بها عناصر النظام البائد لذلك فهي قادرة على التصدي لهم.

ويشير شباب لجان المقاومة إلى أن لجؤهم للتصعيد الحالي يأتي بعد استنفاد كل طرق الحوار مع الحكومة وكرد طبيعي لتجاهل صوتهم وعدم الاستجابة لمطالبهم الأساسية المتمثلة في القصاص للشهداء ومحاسبة الفاسدين.
مؤشرات مهمة

يقول النقابي السابق محجوب كناري إن القليل من اللجان دعت للتصعيد، لكن هنالك مؤشرات عديدة لوجود عناصر من النظام السابق تشارك بقوة في توجيه عمليات تتريس "إغلاق" الشوارع.

ويرى كناري، وهو من الذين يمتلكون خبرات تنظيمية في قيادة الاحتجاجات خلال فترات الحكم الشمولي المختلفة، أن بعض الاحتجاجات والمظاهرات تنطلق من أهداف حقيقية تتعلق بسوء الأوضاع المعيشية وزيادة أسعار السلع الاساسية، لكنه يشير إلى أن السلوكيات التي تمارسها المجموعات الإخوانية وبعض لجان المقاومة المزيفة تهدف إلى تشويه الوضع وتثير العديد من التساؤلات.ويؤكد كناري على وعي شباب الثورة وقدرتهم على إجهاض كل المحاولات الرامية لشيطنة الثورة ولجان المقاومة.

محاولات مستمرة

رغم اعتقاده بعدم وجود فرصة لعودة الإخوان إلى واجهة المشهد السياسي في السودان، إلا أن الإعلامي محمد شمس الدين يرى ضرورة التعامل بجدية مع محلولات الاختراق التي يقوم بها عناصر النظام السابق هذه الايام في محاولة منهم لإجهاض الثورة.

ويقول شمس الدين لموقع "سكاي نيوز عربية" إن الإخوان ظلوا ومنذ سقوط نظامهم يحاولون استغلال كل الفرص للعودة إلى الساحة السياسية، لكن في كل المرات كانت محاولاتهم تفشل بسبب صعوبة حرف مسار الشارع الذي لفظهم ولم يعد لديه أي استعداد للتعامل معهم مجددا.

ويضيف شمس الدين "الجميع يقرون بالأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد إلا أن هذه الأزمة دون أدنى شك نتاج أفعال النظام البائد الذي مازالت عناصره نشطة في كثير من مفاصل البلاد الاقتصادية خاصة التي تمس معيشة المواطن".

ووفقا لشمس الدين فإن انتهازية عناصر الإخوان في السودان تظهر بشكل جلي من خلال الكثير من المواقف التي تثبت استعدادهم لذلك وتورطهم في افتعال الأزمات، وسعيهم لإشعال الأوضاع الامنية في الشرق والغرب ولولا وعي الشارع لانزلقت البلاد في أتون الحرب الأهلية.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

الرئيس التونسي يحذر الشباب من المتاجرين بفقرهم لبث الفوضى

قيس سعيد ينفي اتهامه لليهود بإشعال الاحتجاجات في تونس

أخر الأخبار المحلية والعربية والعالمية
arabstoday

أخبار ذات صلة

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

القصر الرئاسي التونسي يتلقى ظرفا مشبوها ما دفع إلى إجراء تحقيق في الواقعة القصر الرئاسي التونسي يتلقى ظرفا مشبوها ما دفع إلى إجراء تحقيق في الواقعة



أخبار ذات صلة

GMT 23:42 2021 الأربعاء ,27 كانون الثاني / يناير

القضاء الفرنسي يرفض ترحيل صهر بن علي إلى تونس
العرب اليوم - القضاء الفرنسي يرفض ترحيل صهر بن علي إلى تونس

GMT 23:35 2021 الأربعاء ,27 كانون الثاني / يناير

الأمن اللبناني يوضح طبيعة القنابل التي أطلقت على مكافحة الشغب
العرب اليوم - الأمن اللبناني يوضح طبيعة القنابل التي أطلقت على مكافحة الشغب

GMT 16:50 2021 الأربعاء ,27 كانون الثاني / يناير

إثيوبيا تدعو السودان للتفاوض وتشترط انسحاب الجيش أولاً
العرب اليوم - إثيوبيا تدعو السودان للتفاوض وتشترط انسحاب الجيش أولاً

GMT 05:43 2021 الأربعاء ,27 كانون الثاني / يناير

العراق يخشى التصفيات السياسية بعد عودة "الاغتيالات" من جديد
العرب اليوم - العراق يخشى التصفيات السياسية بعد عودة "الاغتيالات" من جديد

GMT 03:36 2021 الأربعاء ,27 كانون الثاني / يناير

البرلمان التونسي يوافق على تعديل وزاري وسط تصاعد الاحتجاجات
العرب اليوم - البرلمان التونسي يوافق على تعديل وزاري وسط تصاعد الاحتجاجات

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية
آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 03:22 2021 الأربعاء ,27 كانون الثاني / يناير

طرق تنسيق القميص الجينز مع الإطلالات الشبابية
العرب اليوم - طرق تنسيق القميص الجينز مع الإطلالات الشبابية

GMT 03:26 2021 الأربعاء ,27 كانون الثاني / يناير

ولاية مانيبور الهندية تطور موقعًا لـ"سياحة الحرب"
العرب اليوم - ولاية مانيبور الهندية تطور موقعًا لـ"سياحة الحرب"

GMT 03:30 2021 الأربعاء ,27 كانون الثاني / يناير

تعرف على أشهر منازل الفنان العالمي جورج كلوني
العرب اليوم - تعرف على أشهر منازل الفنان العالمي جورج كلوني

GMT 03:33 2021 الأربعاء ,27 كانون الثاني / يناير

بايدن يجدد التزام الولايات المتحدة بالدفاع الجماعي لحلف الناتو
العرب اليوم - بايدن يجدد التزام الولايات المتحدة بالدفاع الجماعي لحلف الناتو

GMT 03:44 2021 الأربعاء ,27 كانون الثاني / يناير

جو بايدن يمازح صحافيًا سأله حول الاتصال مع بوتين
العرب اليوم - جو بايدن يمازح صحافيًا سأله حول الاتصال مع بوتين

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 14:37 2021 الإثنين ,18 كانون الثاني / يناير

شركة "فيسبوك" تعين ممثلا قانونيا لها في تركيا
العرب اليوم - شركة "فيسبوك" تعين ممثلا قانونيا لها في تركيا

GMT 04:15 2021 السبت ,23 كانون الثاني / يناير

تقارير تكشف سر جمع "فورد" بيانات الحوادث التي تتعرض لها سياراتها
العرب اليوم - تقارير تكشف سر جمع "فورد" بيانات الحوادث التي تتعرض لها سياراتها

GMT 02:55 2021 السبت ,23 كانون الثاني / يناير

صندوق النقد الدولي يحذر تونس من عجز مالي يفوق 9%
العرب اليوم - صندوق النقد الدولي يحذر تونس من عجز مالي يفوق 9%

GMT 02:28 2021 السبت ,23 كانون الثاني / يناير

"متحف الغموض" في دبي تجربة سياحية شيقة لعشاق الألغاز
العرب اليوم - "متحف الغموض" في دبي تجربة سياحية شيقة لعشاق الألغاز

GMT 09:52 2021 الثلاثاء ,12 كانون الثاني / يناير

الصين تكشف عن واحدة من أكثر السيارات تطورا في العالم
العرب اليوم - الصين تكشف عن واحدة من أكثر السيارات تطورا في العالم

GMT 01:31 2021 الإثنين ,18 كانون الثاني / يناير

10 من أفضل الأنشطة السياحية في خور دبي 2021
العرب اليوم - 10 من أفضل الأنشطة السياحية في خور دبي 2021

GMT 02:37 2021 الأربعاء ,13 كانون الثاني / يناير

رئيس البرازيل يتهم شركة "فورد" الأميركية لصناعة السيارات بالكذب
العرب اليوم - رئيس البرازيل يتهم شركة "فورد" الأميركية لصناعة السيارات بالكذب

GMT 02:23 2021 السبت ,23 كانون الثاني / يناير

مجلس الشيوخ الأميركي يصوت الاثنين على تسمية جانيت يلين وزيرة للخزانة
العرب اليوم - مجلس الشيوخ الأميركي يصوت الاثنين على تسمية جانيت يلين وزيرة للخزانة

GMT 06:11 2021 الثلاثاء ,12 كانون الثاني / يناير

متحف "الإمارات الوطني للسيارات"مغامرة فريدة في أبوظبي
العرب اليوم - متحف "الإمارات الوطني للسيارات"مغامرة فريدة في أبوظبي

GMT 13:35 2018 الثلاثاء ,27 شباط / فبراير

أسباب الإفرازات المهبلية بعد عملية الجماع و الاتصال الجنسي
العرب اليوم - أسباب الإفرازات المهبلية بعد عملية الجماع و الاتصال الجنسي

GMT 01:41 2021 الأحد ,10 كانون الثاني / يناير

Nio الصينية تفاجئ سوق السيارات الكهربائية بأول طراز سيدان
العرب اليوم - Nio الصينية تفاجئ سوق السيارات الكهربائية بأول طراز سيدان

GMT 01:51 2021 الإثنين ,18 كانون الثاني / يناير

تعرف على سبب طرد ميسي في نهائي السوبر الإسباني
العرب اليوم - تعرف على سبب طرد ميسي في نهائي السوبر الإسباني

GMT 05:29 2021 السبت ,09 كانون الثاني / يناير

أكبر مغسلة سيارات في العالم تستقبل 4 آلاف مركبة يوميًا
العرب اليوم - أكبر مغسلة سيارات في العالم تستقبل 4 آلاف مركبة يوميًا

GMT 21:28 2020 الإثنين ,01 حزيران / يونيو

تنفرج السماء لتظهر الحلول والتسويات
العرب اليوم - تنفرج السماء لتظهر الحلول والتسويات

GMT 08:30 2017 الأربعاء ,12 تموز / يوليو

المؤرخون يشيرون إلى النساء اللائي عشن في الجاهلية وشغلن العرب بوصفهن الأجمل
العرب اليوم - المؤرخون يشيرون إلى النساء اللائي عشن في الجاهلية وشغلن العرب بوصفهن الأجمل

GMT 13:04 2019 الأحد ,06 تشرين الأول / أكتوبر

ديكورات مطابخ عصرية باستخدام الخشب مع اللون الأسود
العرب اليوم - ديكورات مطابخ عصرية باستخدام الخشب مع اللون الأسود

GMT 16:31 2016 الجمعة ,12 آب / أغسطس

نادي الوحدة السعودي يستوفي شروط تسجيل اللاعبين للموسم الجديد
العرب اليوم - نادي الوحدة السعودي يستوفي شروط تسجيل اللاعبين للموسم الجديد

GMT 21:18 2020 الإثنين ,01 حزيران / يونيو

الإرادة القوية التي تتمتع بها تساعدك على اتخاذ القرارات الصائبة
العرب اليوم - الإرادة القوية التي تتمتع بها تساعدك على اتخاذ القرارات الصائبة

GMT 16:11 2021 السبت ,23 كانون الثاني / يناير

احتمال تأجيل إطلاق وحدة "ناؤوكا" الروسية إلى المحطة الفضائية
العرب اليوم - احتمال تأجيل إطلاق وحدة "ناؤوكا" الروسية إلى المحطة الفضائية

GMT 09:10 2018 الأربعاء ,14 تشرين الثاني / نوفمبر

قرية مُعلّقة شمال عسير السعودية تبهر الأنظار بمناظرها الطبيعية
العرب اليوم - قرية مُعلّقة شمال عسير السعودية تبهر الأنظار بمناظرها الطبيعية

GMT 11:53 2015 الأحد ,05 تموز / يوليو

الداعية السعودي سليمان الجبيلان يحل ضيفًا على "مجالس" في مسرح "القاسمية"
العرب اليوم - الداعية السعودي سليمان الجبيلان يحل ضيفًا على "مجالس" في مسرح "القاسمية"

GMT 11:24 2014 الخميس ,18 أيلول / سبتمبر

الفيضانات تدمر 2000 مدرسة في إقليم "بنجاب" في باكستان
العرب اليوم - الفيضانات تدمر 2000 مدرسة في إقليم "بنجاب" في باكستان
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2020 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2020 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab