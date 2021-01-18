الإمارات تجدد التزامها بالقضاء على الإرهاب والتطرف
آخر تحديث GMT00:49:00
العرب اليوم -
العرب اليوم -
الرئيسية » أخر الأخبار المحلية والعربية والعالمية

الإمارات تجدد التزامها بالقضاء على الإرهاب والتطرف

العرب اليوم -

العرب اليوم - الإمارات تجدد التزامها بالقضاء على الإرهاب والتطرف

مجلس الأمن الدولي
أبوظبي - العرب اليوم

جددت دولة الإمارات، يوم الاثنين، التزامها بالقضاء على الإرهاب، بما في ذلك عند انتخابها كعضو في مجلس الأمن للفترة 2022 - 2023، مشددة على ضرورة تعزيز الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب والقضاء عليه.جاء ذلك في البيان المكتوب الذي قدمته دولة الإمارات لمجلس الأمن، خلال المناقشة المفتوحة رفيعة المستوى التي عقدها المجلس، برئاسة تونس، حول الأخطار التي تهدد السلام والأمن الدوليين جراء الأعمال الإرهابية، مع التركيز على تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الإرهاب بعد مرور 20 عاما على اعتماد القرار رقم 1373 "2001".

وأكد البيان أن الجماعات الإرهابية الخطيرة مثل تنظيم القاعدة، وداعش، وبوكو حرام، تظل نشطة، لافتة إلى أن بعض هذه الجماعات "لا تزال تمتلك شبكات عالمية، مما يشكل تهديدا للأمن الجماعي".

كما أشار البيان إلى اشتداد حدة التهديد مع تمكن الإرهابيين من الحصول على أسلحة متطورة، واستغلال التكنولوجيا الجديدة "لنشر أكاذيبهم وتجنيد المقاتلين وجمع الأموال"، حسب ما ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام).واستعرضت دولة الإمارات جهودها الرامية لـمكافحة الإرهاب في منطقة الشرق الأوسط وخارجها، بالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين، بما في ذلك عبر مشاركة الدولة في تحالفات مخصصة وعمليات عسكرية لهزيمة الجماعات الإرهابية.

كما تطرقت إلى استراتيجياتها التي تركز على وقف تدفق الأموال والمقاتلين، بالإضافة إلى التصدي للتطرف وتعزيز التسامح والتعايش السلمي والحوار بين الأديان على جميع الأصعدة في المجتمع، مشيرة إلى عملها مع الشركاء ومنظومة الأمم المتحدة لتمكين النساء والشباب من تولي أدوار قيادية لمكافحة التطرف.كما أوصت دولة الإمارات مجلس الأمن بتعزيز آلياته الرامية إلى مساءلة الدول الأعضاء التي تنتهك القرارات ذات الصلة والتزاماتها بموجب القانون الدولي، حتى لا تتمكن الجماعات الإرهابية من استغلال الثغرات الحالية في النظام، وأثنت في هذا السياق على الجهود التي تقوم بها لجنة مكافحة الإرهاب ومديريتها التنفيذية.

وشددت دولة الإمارات أيضا على أهمية أن تركز استراتيجية مجلس الأمن لمكافحة الإرهاب على "استباق التحديات"، وألا تقتصر فقط على الاستجابة للأحداث التي تقع، موضحةَ أن ذلك يتطلب النظر في كيفية استخدام الابتكار التكنولوجي لتحسين جهود مكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى إجراء دراسات تحليلية حول تداعيات الإرهاب مع مراعاة الفوارق بين الجنسين.

وأكدت الإمارات على ضرورة أن تواصل الدول الأعضاء "التشجيع على بناء وتعزيز الشراكات مع جميع أصحاب المصلحة على كافة المستويات، بما في ذلك عبر تميكن المرأة ودعمها للمشاركة في صياغة وتنفيذ استراتيجيات منع التطرف ومكافحة الإرهاب".علاوة على ذلك، أكدت دولة الإمارات أهمية بناء قدرات الدول الأعضاء وتحسين استراتيجياتها في إدارة الأزمات، لتتمكن من منع الإرهاب والتصدي لمخاطره بنجاح.

وأشادت في هذا الصدد بالجهود التي يبذلها مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب في تعزيز قدرات الدول في هذا المجال، فضلا عن الثناء على عمل مركز "هداية" في مجال مكافحة الإرهاب.وتطرقت دولة الإمارات في بيانها إلى الذكرى السنوية العشرين للهجمات الإرهابية الأكثر فتكا في الولايات المتحدة، مشيرة إلى كونها نقطة تحول لمجلس الأمن وجهوده في مكافحة الإرهاب، حيث أدت الهجمات إلى تبني القرار 1373 "2000" بالإجماع.فرض ذلك القرار التزامات على الدول الأعضاء لتجريم تمويل الإرهاب، من بين إجراءات أخرى، بالإضافة إلى إنشائه لجنة مكافحة الإرهاب.

وقالت دولة الإمارات في بيانها: "لا يمكن أن تنجح الجهود الرامية إلى القضاء على الإرهاب دون وحدة المجلس والمجتمع الدولي ككل. لقد أحرزت الدول الأعضاء الكثير من التقدم في مجال مكافحة الإرهاب، ولكن لازال الطريق طويلا".وتابعت: "ستستمر دولة الإمارات في جهودها الرامية إلى القضاء على هذه الآفة العالمية، وستحافظ على نهجها في مكافحة الإرهاب حين يتم انتخابها كعضو في مجلس الأمن للفترة 2022 - 2023".واختتمت دولة الإمارات البيان بنعيها ضحايا الإرهاب، وإعرابها عن تضامنها مع جميع الناجين في كافة أنحاء العالم.

  قد يهمك ايضا:

قطر تشكو البحرين إلى مجلس الأمن الدولي

الرئيس الأزربيجاني يهاجم مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا

أخر الأخبار المحلية والعربية والعالمية
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

الإمارات تجدد التزامها بالقضاء على الإرهاب والتطرف الإمارات تجدد التزامها بالقضاء على الإرهاب والتطرف



أخبار ذات صلة

GMT 00:02 2021 الثلاثاء ,19 كانون الثاني / يناير

الاحتجاجات تعمّ تونس ومطالبات بالإفراج عن المعتقلين
العرب اليوم - الاحتجاجات تعمّ تونس ومطالبات بالإفراج عن المعتقلين

GMT 23:30 2021 الإثنين ,18 كانون الثاني / يناير

مناورات عسكرية للجيش الجزائري عند الحدود مع المغرب
العرب اليوم - مناورات عسكرية للجيش الجزائري عند الحدود مع المغرب

GMT 04:34 2021 الإثنين ,18 كانون الثاني / يناير

هشام المشيشي أمام اختبار الاحتجاجات والثقة بتعديله الوزاري
العرب اليوم - هشام المشيشي أمام اختبار الاحتجاجات والثقة بتعديله الوزاري

GMT 04:25 2021 الإثنين ,18 كانون الثاني / يناير

ليبيا تقترب من تشكيل السلطة التنفيذية الجديدة في البلاد
العرب اليوم - ليبيا تقترب من تشكيل السلطة التنفيذية الجديدة في البلاد

GMT 04:19 2021 الإثنين ,18 كانون الثاني / يناير

وزير حقوق الإنسان اليمني يتهم منظمات دولية بـ"التغاضي" عن انتهاكات الحوثيين
العرب اليوم - وزير حقوق الإنسان اليمني يتهم منظمات دولية بـ"التغاضي" عن انتهاكات الحوثيين

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية
آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 10:23 2021 الإثنين ,18 كانون الثاني / يناير

ترندز موضة تناسب المرأة من برج الدلو دون غيرها
العرب اليوم - ترندز موضة تناسب المرأة من برج الدلو دون غيرها

GMT 01:31 2021 الإثنين ,18 كانون الثاني / يناير

10 من أفضل الأنشطة السياحية في خور دبي 2021
العرب اليوم - 10 من أفضل الأنشطة السياحية في خور دبي 2021

GMT 03:13 2021 الإثنين ,18 كانون الثاني / يناير

أفكار فريدة لديكورات حوائط غرفة نومك تعرف عليها
العرب اليوم - أفكار فريدة لديكورات حوائط غرفة نومك تعرف عليها

GMT 01:46 2021 الإثنين ,18 كانون الثاني / يناير

بايدن ينتظر توصية المخابرات قبل إطلاع ترامب على معلومات سرية
العرب اليوم - بايدن ينتظر توصية المخابرات قبل إطلاع ترامب على معلومات سرية

GMT 01:08 2021 الإثنين ,18 كانون الثاني / يناير

حليمة بولند تتعرض للسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي
العرب اليوم - حليمة بولند تتعرض للسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 03:39 2021 الأربعاء ,13 كانون الثاني / يناير

5 نصائح لمحبي السفر والرحلات في 2021
العرب اليوم - 5 نصائح لمحبي السفر والرحلات في 2021

GMT 05:50 2021 الأربعاء ,13 كانون الثاني / يناير

تصريحات "متشائمة" من كومان قبل نصف نهائي السوبر الإسباني
العرب اليوم - تصريحات "متشائمة" من كومان قبل نصف نهائي السوبر الإسباني

GMT 03:08 2021 الخميس ,14 كانون الثاني / يناير

مؤسس أمازون يستعيد لقب"الأغنى" في العالم من ماسك
العرب اليوم - مؤسس أمازون يستعيد لقب"الأغنى" في العالم من ماسك

GMT 02:22 2021 الخميس ,07 كانون الثاني / يناير

"موديز"تؤكّد أن دول الخليج ستحتاج عامين لتعافي اقتصادها
العرب اليوم - "موديز"تؤكّد أن دول الخليج ستحتاج عامين لتعافي اقتصادها

GMT 02:53 2021 الخميس ,14 كانون الثاني / يناير

أفضل وجهات سياحية في فالنسيا اللؤلؤة الأسبانية شتاء 2021
العرب اليوم - أفضل وجهات سياحية في فالنسيا اللؤلؤة الأسبانية شتاء 2021

GMT 02:42 2021 الخميس ,07 كانون الثاني / يناير

"العلا" السعودية وجهة سياحية رائعة لرؤية النجوم والمجرات
العرب اليوم - "العلا" السعودية وجهة سياحية رائعة لرؤية النجوم والمجرات

GMT 03:07 2021 الخميس ,14 كانون الثاني / يناير

ولي العهد السعودي يؤكّد أن قيمة الفرص الاستثمارية الكبرى في المملكة تصل إلى 6 تريليونات دولار
العرب اليوم - ولي العهد السعودي يؤكّد أن قيمة الفرص الاستثمارية الكبرى في المملكة تصل إلى 6 تريليونات دولار

GMT 09:53 2018 الجمعة ,30 تشرين الثاني / نوفمبر

5 وضعيات للجماع لن تصدقي تأثيرها على علاقتكما الجنسية
العرب اليوم - 5 وضعيات للجماع لن تصدقي تأثيرها على علاقتكما الجنسية

GMT 03:23 2021 الجمعة ,08 كانون الثاني / يناير

جولة على أشهر معالم ساو باولو الهندسية السياحية
العرب اليوم - جولة على أشهر معالم ساو باولو الهندسية السياحية

GMT 20:40 2019 الأحد ,12 أيار / مايو

دلائل تؤكد أن زوجتك تمارس العادة السرية تعرف عليها
العرب اليوم - دلائل تؤكد أن زوجتك تمارس العادة السرية تعرف عليها

GMT 03:01 2021 الخميس ,07 كانون الثاني / يناير

10 فنادق سياحية في نيروبي كينيا موصى بزيارتها تعرف عليها
العرب اليوم - 10 فنادق سياحية في نيروبي كينيا موصى بزيارتها تعرف عليها

GMT 11:49 2019 الأحد ,31 آذار/ مارس

يرعى الفلك هذا الشهر مصالحك وأعمالك ويدعم مشاريعك
العرب اليوم - يرعى الفلك هذا الشهر مصالحك وأعمالك ويدعم مشاريعك

GMT 18:42 2019 الأحد ,31 آذار/ مارس

تضطر هذا الشهر الى تغيير أولوياتك بسبب مشاكل متعدّدة
العرب اليوم - تضطر هذا الشهر الى تغيير أولوياتك بسبب مشاكل متعدّدة

GMT 13:35 2018 الثلاثاء ,27 شباط / فبراير

أسباب الإفرازات المهبلية بعد عملية الجماع و الاتصال الجنسي
العرب اليوم - أسباب الإفرازات المهبلية بعد عملية الجماع و الاتصال الجنسي

GMT 12:22 2019 الأحد ,01 أيلول / سبتمبر

تشعر بالغضب لحصول التباس أو انفعال شديد
العرب اليوم - تشعر بالغضب لحصول التباس أو انفعال شديد

GMT 23:00 2021 الأربعاء ,13 كانون الثاني / يناير

المباراة بين يوفنتوس وجنوى تتجه للأشواط الإضافية بعد التعادل 2 – 2
العرب اليوم - المباراة بين يوفنتوس وجنوى تتجه للأشواط الإضافية بعد التعادل 2 – 2

GMT 13:41 2021 السبت ,09 كانون الثاني / يناير

إنستغرام التطبيق الشهير سيعلق حساب ترمب لمدة 24 ساعة
العرب اليوم - إنستغرام التطبيق الشهير سيعلق حساب ترمب لمدة 24 ساعة

GMT 15:25 2020 الأحد ,01 آذار/ مارس

يحالفك الحظ في الأيام الأولى من الشهر
العرب اليوم - يحالفك الحظ في الأيام الأولى من الشهر

GMT 02:51 2017 الأحد ,12 تشرين الثاني / نوفمبر

الجنس في عمر الأربعين أفضل منه في عمر العشرين
العرب اليوم - الجنس في عمر الأربعين أفضل منه في عمر العشرين

GMT 23:47 2021 الأربعاء ,13 كانون الثاني / يناير

سان جيرمان بطل السوبر الفرنسي للمرة العاشرة بثنائية ضد مارسيليا
العرب اليوم - سان جيرمان بطل السوبر الفرنسي للمرة العاشرة بثنائية ضد مارسيليا

GMT 13:49 2021 السبت ,09 كانون الثاني / يناير

تتحرك الأرض أسرع من المعتاد خلال الخمسين سنة الماضية
العرب اليوم - تتحرك الأرض أسرع من المعتاد خلال الخمسين سنة الماضية

GMT 14:17 2021 السبت ,09 كانون الثاني / يناير

كشف تسريب عن تفاصيل جديدة لهاتف شركة "وان بلس" الصينية
العرب اليوم - كشف تسريب عن تفاصيل جديدة لهاتف شركة "وان بلس" الصينية
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2020 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2020 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab