مجلس الأمن يوافق على مبعوث دولي جديد إلى ليبيا

أعلن دبلوماسيون أن مجلس الأمن الدولي وافق الجمعة على تعيين الدبلوماسي السلوفاكي المخضرم يان كوبيش مبعوثا للأمم المتحدة إلى ليبيا وذلك بعد نحو عام من استقالة المبعوث السابق.ورشح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، كوبيش لخلافة غسان سلامة الذي استقال في مارس 2020 بسبب الإجهاد، وتولت ستيفاني وليامز نائبة سلامة مهام القائم بأعمال المبعوث الدولي إلى ليبيا.وكان كوبيش وزيرا للخارجية في سلوفاكيا، ويشغل حاليا منصب منسق الأمم المتحدة الخاص في لبنان، كما عمل قبل مبعوثا للأمم المتحدة إلى أفغانستان والعراق.ويأتي تعيين كوبيش بعد أن وافق مجلس الأمن الشهر الماضي على خطة غوتيريش تعيين الدبلوماسي البلغاري نيكولاي ملادينوف مبعوثا في ليبيا، لكن ملادينوف أبلغ الأمين العام بعدها بأسبوع بأنه لن يتمكن من الاضطلاع بالمهمة "لأسباب شخصية وعائلية".

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