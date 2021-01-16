السعودية تتوقع إعادة افتتاحها وقطر سفارتيهما في غضون أيام

رجح وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أن تتبادل المملكة وقطر افتتاح السفارات بينهما في الأيام القليلة القادمة.وأعرب وزير خارجية السعودية، أثناء مؤتمر صحفي عقده اليوم السبت مع نظيره الأردني أيمن الصفدي، عن نية المملكة "استعادة كامل العلاقات الدبلوماسية" مع قطر

قد يهمك ايضا:

بن فرحان يؤكد أن الحل في ليبيا يجب أن يكون بين أبناء شعبها

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يصرح ندعم إطلاق عملية سياسية في ليبيا بمشاركة كافة القوى