أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أمس، مقتل أبو ياسر العيساوي الذي وصفه بأنه «زعيم تنظيم داعش في العراق»، بعد أسبوع من الهجوم الدامي الذي شهدته بغداد وتبناه التنظيم.وقال الكاظمي عبر حسابه على «تويتر»: «توعدنا عصابات (داعش) الإرهابية برد مزلزل، وجاء الرد من أبطالنا بالقضاء على زعيم عصبة الشر، أو من يطلق على نفسه (نائب الخليفة ووالي العراق) في التنظيم، أبو ياسر العيساوي، في عملية استخبارية نوعية».

ويعتبر خبراء أن العيساوي قيادي كبير في التنظيم الذي سيطر في أعوام سابقة على نحو ثلث أراضي العراق وأجزاء واسعة من سوريا قبل أن يتراجع نفوذه وينحصر في خلايا تنشط في مناطق صحراوية وجبلية. وتأتي العملية بعد أسبوع من التفجير الانتحاري المزدوج في ساحة الطيران ببغداد الذي أسفر عن مقتل 32 شخصاً من العمال والمتسوقين وتبناه التنظيم المتطرف.وكانت وكالة الصحافة الفرنسية نقلت عن مصادر أمنية، أول من أمس، أن التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن لمكافحة تنظيم «داعش» شن «خمس ضربات جوية، أدت إلى مقتل 10 (من عناصر التنظيم) على الأقل في وادي الشاي جنوب مدينة كركوك».

وأكد مصدر أمني عراقي كبير أن العيساوي «من بين القتلى». وأوضح أن العملية نفذت بناء على معلومات لجهاز المخابرات العراقي وتنسيق العمليات المشتركة العراقية. وكشفت مصادر استخباراتية أن القيادي في التنظيم، واسمه الكامل جبار سلمان صالح علي العيساوي، يتحدر من بلدة الكرمة التابعة لقضاء الفلوجة في محافظة الأنبار وشغل منصب «والي شمال بغداد» و«ولاية البركة» في سوريا بمنصب «أمير جيش عمر».ومنذ الهجوم المزدوج الدامي في بغداد، صارت السلطات العراقية تحت ضغوط شعبية تطالب بمطاردة عناصر التنظيم وتنفيذ أحكام الإعدام على آلاف السجناء.

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