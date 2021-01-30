الجيش الليبي يؤكّد على وجود مخططات لتفجير مقرات عامة في البلاد
آخر تحديث GMT07:11:24
العرب اليوم -
العرب اليوم -
الرئيسية » أخر الأخبار المحلية والعربية والعالمية

الجيش الليبي يؤكّد على وجود مخططات لتفجير "مقرات عامة" في البلاد

العرب اليوم -

العرب اليوم - الجيش الليبي يؤكّد على وجود مخططات لتفجير "مقرات عامة" في البلاد

الجيش الليبي
طرابلس - العرب اليوم

أعلن الجيش الليبي، الجمعة 29 يناير/كانون الثاني، عن وجود مخططات لتفجير مقرات عامة منها الأمم المتحدة في البلاد.وقال الناطق الإعلامي باسم القائد العام للقوات المسلحة الليبية، اللواء أحمد المسماري، في بيان نشره عبر صفحته على موقع "فيسبوك": "تستمر الميليشيات التكفيرية المتطرفة والإجرامية في محاولاتها، لعرقلة التسوية السلمية للأزمة الليبية".وتابع المسماري، بقوله: "ذلك يرجع لقناعتهم بأن السلام وإنهاء الأزمات في ليبيا، يعني نهايتهم على كل المستويات والاتجاهات، وأنهم خارج أي تسوية لازمة".

واستمر الناطق باسم الجيش الليبي، بقوله: "رصدنا وبناء على معلومات موثوقة أن الميليشيات التي يرأسها المدعو البقرة، وبقايا مجلسي إرهاب بنغازي ودرنة، يخططون لتفجير مقرات عامة وخاصة منها مقر بعثة الأمم المتحدة في طربلس بحي جنزور".واستدرك المسماري، بقوله: "تسعى تلك الجهات لإلصاق التهمة بالقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، باستخدام شعاراتها وصور لسيادة القائد العام، وبعض رموز القيادة من الضباط الليبيين".وقال المسماري: "عليه ندعو كافة المواطنين في طرابلس ومؤسسات الدولة، لاتخاذ كافة التدابير لمنع وقوع هذه الجرائم التي تهدد كيانات الدولة والمواطنين عامة، وكذلك تقع مسؤولية مكافحة هذه الجرائم على عاتق كل المنخرطين في الحوار السياسي من كيانات وأفراد".

قد يهمك ايضا:

الجيش الليبي يعلن إنجاز 3 عمليات تبادل للأسرى مع حكومة «طرابلس»

إدانات عربية ودولية لإطلاق الميليشيات الحوثية صاروخاً في اتجاه الرياض

أخر الأخبار المحلية والعربية والعالمية
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

الجيش الليبي يؤكّد على وجود مخططات لتفجير مقرات عامة في البلاد الجيش الليبي يؤكّد على وجود مخططات لتفجير مقرات عامة في البلاد



أخبار ذات صلة

GMT 06:48 2021 السبت ,30 كانون الثاني / يناير

ملتقى حوار سياسي ليبي في سويسرا لاختيار مسؤولي المجلس الرئاسي
العرب اليوم - ملتقى حوار سياسي ليبي في سويسرا لاختيار مسؤولي المجلس الرئاسي

GMT 02:21 2021 السبت ,30 كانون الثاني / يناير

بيدرسون يؤكّد أن الاجتماع الخامس للجنة الدستورية السورية في جنيف "مخيب للآمال"
العرب اليوم - بيدرسون يؤكّد أن الاجتماع الخامس للجنة الدستورية السورية في جنيف "مخيب للآمال"

GMT 02:13 2021 السبت ,30 كانون الثاني / يناير

الجيش اليمني يعلن تصفية 7 حوثيين في محافظة صعدة
العرب اليوم - الجيش اليمني يعلن تصفية 7 حوثيين في محافظة صعدة

GMT 02:08 2021 السبت ,30 كانون الثاني / يناير

ساحة سراي في مدينة طرابلس شمالي لبنان تشهد تفجير 3 قنابل يدوية حربية
العرب اليوم - ساحة سراي في مدينة طرابلس شمالي لبنان تشهد تفجير 3 قنابل يدوية حربية

GMT 01:54 2021 السبت ,30 كانون الثاني / يناير

الإمارات تعرب عن استعدادها للتعاون مع مجلس الأمن وبايدن لإنهاء النزاع في ليبيا
العرب اليوم - الإمارات تعرب عن استعدادها للتعاون مع مجلس الأمن وبايدن لإنهاء النزاع في ليبيا

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

موديلات فساتين مزخرفة مستوحاة من إطلالات آسيل عمران

بيروت - العرب اليوم

موديلات فساتين سهرة مزخرفة يمكن أن تكون من اختيارك في المناسبات المقبلة خصوصاً مع اختيار العديد من الصيحات الفاخرة والحيوية. فانتقي من وحي إطلالات اسيل عمران الراقية اجمل موديلات فساتين سهرة مزخرفة وملفتة.شاهدي أحدث موديلات فساتين سهرة مزخرفة مستوحاة من إطلالات اسيل عمران الراقية، و واكبي عن كثب أبرز اختياراتها المفعمة بالانوثة.موديلات فساتين سهرة مزخرفة لفتت أنظارنا مع أجدد اطلالات اسيل عمران الراقية. فتألقت بصيحة الفستان المرجاني الفاتح مع الزخرفات الحيوية التي رافقت التصميم الفاخر والمطبع بالورود النافرة. كما يمكنك اختيار بأسلوبها موديلات فساتين سهرة مزخرفة مع الشك الحيوي والتطريز البارز بحبيبات الخرز على طول التصميم الذي يتسع من الخصر مع طبقات الأقمشة الفاخرة المنسدلة خلفها للحصول على أناقة مماثلة وفي غاية الأنا...المزيد

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 04:20 2021 السبت ,30 كانون الثاني / يناير

أحدث موديلات فساتين جلد مميزة وأجمل الطرق لتنسيقها
العرب اليوم - أحدث موديلات فساتين جلد مميزة وأجمل الطرق لتنسيقها

GMT 02:50 2021 السبت ,30 كانون الثاني / يناير

تعرف على أبرز وأفضل أماكن التزلج في لبنان
العرب اليوم - تعرف على أبرز وأفضل أماكن التزلج في لبنان

GMT 04:11 2021 السبت ,30 كانون الثاني / يناير

سحر ألوان الباستيل في ديكورات غرف المعيشة
العرب اليوم - سحر ألوان الباستيل في ديكورات غرف المعيشة

GMT 03:09 2021 السبت ,30 كانون الثاني / يناير

جيك سوليفان يؤكّد أن تعامل بايدن مع "نووي إيراني" أولوية قصوى
العرب اليوم - جيك سوليفان يؤكّد أن تعامل بايدن مع "نووي إيراني" أولوية قصوى

GMT 02:56 2021 السبت ,30 كانون الثاني / يناير

مذيعة أميركية تتعرض لموقف مُحرج خلال "بث مباشر"
العرب اليوم - مذيعة أميركية تتعرض لموقف مُحرج خلال "بث مباشر"

GMT 08:02 2021 الجمعة ,29 كانون الثاني / يناير

الفنانة هاجر أحمد تستعرض أناقتها بفستان مشجر
العرب اليوم - الفنانة هاجر أحمد تستعرض أناقتها بفستان مشجر

GMT 01:21 2021 الجمعة ,29 كانون الثاني / يناير

فيروس "كورونا" يكبد السياحة العالمية خسائر "مليارية"
العرب اليوم - فيروس "كورونا" يكبد السياحة العالمية خسائر "مليارية"

GMT 08:09 2021 الجمعة ,29 كانون الثاني / يناير

عدة نصائح تمكنك من امتلاك غرفة نوم مميزة
العرب اليوم - عدة نصائح تمكنك من امتلاك غرفة نوم مميزة

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 17:00 2021 الأربعاء ,20 كانون الثاني / يناير

دراسة جديدة تحلل خيوط لغز خوض بعض الناس تجربة "سماع الموتى"
العرب اليوم - دراسة جديدة تحلل خيوط لغز خوض بعض الناس تجربة "سماع الموتى"

GMT 16:17 2021 الأربعاء ,20 كانون الثاني / يناير

شركة سامسونغ تحويل هواتفها القديمة إلى أجهزة مراقبة للأطفال
العرب اليوم - شركة سامسونغ تحويل هواتفها القديمة إلى أجهزة مراقبة للأطفال

GMT 16:55 2021 الأربعاء ,20 كانون الثاني / يناير

"فيسبوك" يعلن اتخاذ تدابير احترازية في واشنطن
العرب اليوم - "فيسبوك" يعلن اتخاذ تدابير احترازية في واشنطن

GMT 17:02 2021 الأربعاء ,20 كانون الثاني / يناير

مصدر توهج عملاق يجتاز "المريخ" ويحيّر العلماء
العرب اليوم - مصدر توهج عملاق يجتاز "المريخ" ويحيّر العلماء

GMT 16:57 2021 الأربعاء ,20 كانون الثاني / يناير

دراسه تعلن أن "أومواموا" قد يكون مركبة فضائية أجنبية
العرب اليوم - دراسه تعلن أن "أومواموا" قد يكون مركبة فضائية أجنبية

GMT 16:52 2021 الأربعاء ,20 كانون الثاني / يناير

رياحا شمسية تتحرك بسرعة تزيد عن 1.8 تشق طريقها عبر النظام الشمسي
العرب اليوم - رياحا شمسية تتحرك بسرعة تزيد عن 1.8 تشق طريقها عبر النظام الشمسي

GMT 12:26 2021 الأربعاء ,20 كانون الثاني / يناير

الصين تطلق قمر اتصالات جديد إلى الفضاء
العرب اليوم - الصين تطلق قمر اتصالات جديد إلى الفضاء

GMT 08:40 2021 الأربعاء ,20 كانون الثاني / يناير

"فيسبوك" تتخذ تدابير احترازية عشية تنصيب جو بايدن
العرب اليوم - "فيسبوك" تتخذ تدابير احترازية عشية تنصيب جو بايدن

GMT 16:19 2021 الأربعاء ,20 كانون الثاني / يناير

مجرة «درب التبانة» تضمّ مجموعة كبيرة من النّجوم
العرب اليوم - مجرة «درب التبانة» تضمّ مجموعة كبيرة من النّجوم

GMT 16:50 2021 الأربعاء ,20 كانون الثاني / يناير

دراسة حديثة تكشفت عمر الكون يبلغ 13.77 مليار سنة
العرب اليوم - دراسة حديثة تكشفت عمر الكون يبلغ 13.77 مليار سنة

GMT 03:53 2021 الإثنين ,25 كانون الثاني / يناير

تعرف على تأثير تعبئة خزان الوقود بالكامل على السيارة
العرب اليوم - تعرف على تأثير تعبئة خزان الوقود بالكامل على السيارة

GMT 10:21 2021 الإثنين ,25 كانون الثاني / يناير

مازدا تطلق باقة تجهيزات "استثنائية" لسيارتها MX-30
العرب اليوم - مازدا تطلق باقة تجهيزات "استثنائية" لسيارتها MX-30

GMT 02:52 2021 الإثنين ,25 كانون الثاني / يناير

محمد بن سلمان يعلن استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة
العرب اليوم - محمد بن سلمان يعلن استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة

GMT 19:42 2021 السبت ,09 كانون الثاني / يناير

التفاصيل الكاملة لتحديث سياسة "واتساب" بالنسبة للمستخدمين
العرب اليوم - التفاصيل الكاملة لتحديث سياسة "واتساب" بالنسبة للمستخدمين

GMT 02:53 2021 الإثنين ,25 كانون الثاني / يناير

سريلانكا تعيد فتح حدودها أمام السياح بشروط
العرب اليوم - سريلانكا تعيد فتح حدودها أمام السياح بشروط

GMT 02:25 2021 الإثنين ,11 كانون الثاني / يناير

تعرف على أبرز السيارات المطلوبة لعام 2021
العرب اليوم - تعرف على أبرز السيارات المطلوبة لعام 2021

GMT 08:37 2021 السبت ,09 كانون الثاني / يناير

هاتف متطور بسعر مقبول من سامسونغ مخصص للعمل مع شبكات 5G
العرب اليوم - هاتف متطور بسعر مقبول من سامسونغ مخصص للعمل مع شبكات 5G

GMT 05:53 2021 الأربعاء ,20 كانون الثاني / يناير

"عيون المياه" في الفجيرة وجهة سياحية مثالية للعلاج والاسترخاء
العرب اليوم - "عيون المياه" في الفجيرة وجهة سياحية مثالية للعلاج والاسترخاء
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2020 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2020 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab