الجيش الليبي يعلن إنجاز 3 عمليات تبادل للأسرى مع حكومة «طرابلس»

أعلن المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، إنجاز 3 عمليات تبادل للأسرى مع قوات حكومة طرابلس برئاسة فايز السراج، وفقا لما نشره موقع «سكاي نيوز عربية»، في نبأ عاجل.