طيران التحالف العربي يشن سلسلة غارات على مواقع في صنعاء

أفاد مراسلنا في اليمن اليوم الأحد، بأن طيران التحالف العربي شن سلسلة من الغارات على مواقع عدة في العاصمة صنعاء ومحيطها اليمن.. طيران التحالف العربي يشن سلسلة غارات على مواقع في صنعاءمسؤول عسكري يمني: التحالف يقصف أهدافا في صنعاء وأفاد مراسلنا بأن الطيران التابع للتحالف لا يزال يحلق في أجواء صنعاء وشن التحالف هجوما في ساعة مبكرة من صباح السبت، على هدفين في العاصمة صنعاء، التي تسيطر عليها جماعة "أنصار الله" الحوثيين.

ونقلت وكالة "رويترز" عن شهود عيان والمتحدث باسم الجيش اليمني المدعوم من التحالف وضاح الدبيش، أن "مقاتلات شنت 9 غارات على معسكر دائرة الهندسة العسكرية في صنعاء ومقر جهاز الأمن القومي بدورها، ذكرت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين، أن "6 هجمات استهدفت معسكرا للمهندسين العسكريين السبت"، من دون أن تذكر المزيد من التفاصيل ويأتي الهجوم بعد أن أعلن الحوثيون، أنهم ضربوا "هدفا مهما" في الرياض، يوم الخميس بصاروخ باليستي وطائرات مسيرة وفي نفس السياق أعلنت قوات الجيش اليمني، السبت، عن مصرع العشرات من ميليشيا الحوثي الانقلابية، بينهم قيادات ميدانية، وتدمير عدد من الآليات والعربات التابعة لها بمديرية نهم شرقي صنعاء.

وأفاد المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، بأن أكثر من 35 عنصراً حوثياً، بينهم أربعة قيادات ميدانية بارزة، لقوا مصرعهم بنيران الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في منطقة الجفرة وسلسلة جبال صلب بمديرية نهم شرقي صنعاء وأكد أن الجيش اليمني استعاد عربة من نوع bmb إضافةً إلى تدمير ثلاثة أطقم تابعة للميليشيات في جبهة نجد العتق وتدور معارك عنيفة بين الجيش اليمني مسنوداً بالقبائل والمقاومة الشعبية وطيران تحالف دعم الشرعية، في جبهة نهم ضد ميليشيات الحوثي التي تتكبد خسائر بشرية ومادية كبيرة يأتي هذا بينما شنت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن، فجر اليوم السبت، عدة غارات متتالية على مجمع دائرة الهندسة العسكرية في ضاحية سعوان شرق مدينة صنعاء.

وأفاد شهود عيان لمراسلنا في اليمن أن طائرات تحالف دعم الشرعية استهدفت بشكل مباشر مراكز تصنيع وتجميع للصواريخ الباليستية وتركيب المسيرات تابعة للميليشيات الحوثية الانقلابية. في سياق آخر، أعلنت قوات الجيش اليمني، الجمعة، سيطرتها على مركز قيادة ومنظومة الاتصالات اللاسلكية التابعة لميليشيات الحوثي الانقلابية الخاصة بجبهة النضود شرقي مدينة الحزم، مركز محافظة الجوف، شمالي البلاد وقال الموقع الرسمي للجيش اليمني، ان الجيش الوطني يواصل ملاحقة فلول ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران، في جبهة النضود، بمحافظة الجوف، وتطهيرها من العناصر الحوثية التي تلوذ بالفرار.

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