التحالف العربي يعترض ويدمر طائرة محملة بالمتفجرات أطلقها الحوثيون

أفادت وكالة الأنباء السعودية مساء يوم الجمعة، بأن التحالف العربي اعترض ودمر طائرة مسيرة محملة بالمتفجرات فوق المجال الجوي اليمني أطلقها الحوثيون وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت مساء يوم الجمعة من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة بالأجواء اليمنية أطلقتها الحوثيون باتجاه المملكة وأفاد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف بأن الحوثيين يستهدفون الأعيان المدنية والمدنيين بطريقة ممنهجة ومتعمدة.