صندوق النقد الدولي يحذر بيروت من تأخير الإصلاحات وتقليل خسائره المالية
آخر تحديث GMT13:18:01
العرب اليوم -
العرب اليوم -
الرئيسية » أخر الأخبار المحلية والعربية والعالمية

طالب الحكومة بالتدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان

صندوق النقد الدولي يحذر بيروت من "تأخير الإصلاحات" وتقليل خسائره المالية

العرب اليوم -

العرب اليوم - صندوق النقد الدولي يحذر بيروت من "تأخير الإصلاحات" وتقليل خسائره المالية

صندوق النقد الدولي
بيروت - العرب اليوم

حذر صندوق النقد الدولي، الاثنين، السلطات اللبنانية من أي تأخير في تنفيذ الإصلاحات الضرورية، وكذلك من محاولات تقليل الخسائر المالية، في وقت يبدو فيه أن المفاوضات بين الطرفين تراوح مكانها، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية ويتخبط لبنان في أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه الحديث، وقد خسر عشرات آلاف اللبنانيين وظائفهم، أو جزءًا من رواتبهم، وتآكلت قدرتهم الشرائية، فيما ينضب احتياطي الدولار لاستيراد مواد حيوية مدعومة، كالقمح والأدوية والوقود وتخلف لبنان في مارس / آذار الماضي، للمرة الأولى في تاريخه، عن تسديد مستحقات سندات "اليوروبوندز"، التي تبلغ قيمتها الإجمالية أكثر من 30 مليار دولار، ثم طلب مساعدة صندوق النقد.

ومنذ شهرين، وبناء على طلب من لبنان، عقدت 17 جلسة تفاوض بين صندوق النقد الدولي والحكومة اللبنانية، آخرها الجمعة، لبحث ملف الكهرباء، لكن مصادر مطلعة عدة قالت لوكالة الصحافة الفرنسية، الأسبوع الماضي، إن المفاوضات تراوح مكانها وخلال مؤتمر صحافي عبر الإنترنت، قال نائب مدير صندوق النقد وشمال أفريقيا، أثناسيوس أرفانيتيس "من أجل أن تتواصل المناقشات المثمرة في هذه المرحلة، من المهم جداً أن تتوحد السلطات حول خطة الحكومة. ونحن على استعداد للعمل معها لتحسين الخطة في حال الضرورة".

وتدارك "لكننا نشعر بالقلق أيضاً من أن محاولات تقديم قيمة أقل للخسائر، وتأجيل الإجراءات الصعبة، لن يؤدي إلا لزيادة تكلفة الأزمة، من خلال تأخير التعافي، وإيذاء الفئات الأكثر ضعفاً" وبدا خلال جلسات التفاوض التباين جلياً بين تقديرات الحكومة لإجمالي خسائر الدولة والمصارف المالية، وتقديرات المصرف المركزي وجمعية المصارف وقدرت الحكومة هذه الخسائر بـ241 ألف مليار ليرة، وتدخل البرلمان عبر لجنة تقصي حقائق قالت إن الخسائر تراوح بين 60 و91 ألف مليار ليرة، لكن صندوق النقد يعد أرقام الحكومة أقرب إلى الواقع.

ويعتمد لبنان في مفاوضاته مع الصندوق على خطة تقشفية أقرتها الحكومة نهاية أبريل / نيسان الماضي، وتمتد على 5 سنوات، وتقترح إصلاحات على مستويات عدة، بينها السياسة المالية، وميزان المدفوعات، والبنى التحتية، وإعادة هيكلة الديون والمصارف كما تنص على إصلاحات أساسية في البنى التحتية، بينها في قطاع الكهرباء المترهل الذي يشكل العبء المالي الأكبر ولاقت خطة الحكومة انتقادات من أطراف سياسية عدة، كما من المصارف التي يعود إليها القسم الأكبر من ديون الدولة. والأزمة الاقتصادية الحالية هي وليدة سنوات من النمو المتباطئ، مع عجز الدولة عن إجراء إصلاحات بنيوية، وترهل المرافق العامة، وتفشي الفساد.

ويطالب الصندوق الحكومة باتخاذ تدابير سريعة، بينها تحرير سعر الصرف، والتدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان، وتقييد الرساميل بشكل رسمي، بحسب المصادر المطلع ومنذ بدء المفاوضات، ارتفع سعر الصرف من 4 آلاف إلى 9 آلاف ليرة مقابل الدولار في السوق السوداء، قبل أن يتراجع إلى نحو 7 آلاف في الأيام الأخيرة، فيما تفرض المصارف قيوداً مشددة على الودائع، وتمنع الزبائن من سحب دولاراتهم. ولا يزال سعر الصرف الرسمي مثبتاً على 1507 ليرات ودعا وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، الأسبوع الماضي، إلى الإسراع في الإصلاحات، وقال: «على السلطات اللبنانية أن تستعيد زمام الأمور... نحن حقاً مستعدون لمساعدتكم، لكن ساعدونا على مساعدتكم».

قضية تهريب الأموال من لبنان

وعلى صعيد آخر، استعادت قضية الأموال المحولة من المصارف اللبنانية إلى الخارج، في الفترة التي تلت اندلاع موجات الاحتجاجات الشعبية في 17 أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي، بعضاً من حيويتها، رغم عدم غيابها عن مسرح التجاذبات السياسية والاتهامات بين الأطراف الداخلية فقد وجه المحامي العام التمييزي القاضي صبوح سليمان كتاباً إلى هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان، طلب بموجبه التوسع بالتحقيق حول التحويلات المصرفية إلى الخارج التي جرت بين 17 أكتوبر (تشرين الأول) من عام 2019 و31 ديسمبر (كانون الأول) من العام نفسه، والتي بلغ مجموعها 160 مليوناً و441 ألف دولار، بحسب ما أفادت به الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية وطلب سليمان من الهيئة التأكيد على المصارف بالتحقيق حول هذه الحسابات، ولا سيما كل حساب يعادل أو يزيد على المليون دولار أميركي، وذلك عملاً بالمادة (4) من قانون مكافحة تبييض الأموال رقم (44-2015). كذلك الطلب من المصارف إبلاغ رئيس هيئة التحقيق الخاصة عن كل حساب مصرفي مشبوه من الحسابات المحولة إلى الخارج، عملاً بالمادة (7) من القانون المذكور.

وسبق للهيئة أن امتنعت عن تزويد القضاء بأسماء أصحاب التحويلات إلى الخارج، كونه لا توجد أي شبهة حول حسابات هؤلاء الأشخاص، وفق الجواب الذي ورد للهيئة من المصارف. كما تلقى القضاء جواباً سلبياً من سويسرا حول هذه المسألة، على اعتبار أن التحقيق فيها يتطلب وجود جريمة أصلية، فضلاً عن أن الأموال التي تم تحويلها إلى حسابات مصرفية في سويسرا «هي أموال نظيفة إلى أن يثبت العكس» وفي السياق عينه، نقلت صحيفة «فايننشال تايمز» عن مدير عام وزارة المال المستقيل ألان بيفاني قوله إن البنوك اللبنانية «هربت» ما يقرب من 6 مليارات دولار منذ أكتوبر (تشرين الأول)، رغم حجب التحويلات إلى الخارج مع دخول البلاد في أزمة مالية، علماً بأن القانون لا يمنع حتى الساعة إجراء مثل هذه التحويلات وقال بيفاني "إن ما بين 5.5 مليار و6 مليارات دولار جرى تهريبها خارج البلاد من قبل مصرفيين (لا يسمحون) للمودع بسحب 100 دولار"، مبيناً أن هذا التقييم من واقع فهمه لبيانات القطاع المصرفي، ومشاورات مع سلطة الرقابة المصرفية.

واتهم السياسيين والمصرفيين بمحاولة «الاستفادة من النظام، دون تحمل أدنى خسارة، بينما يجعلون اللبنانيين يدفعون ثمن الانهيار». وكان الرئيس السابق للجنة الرقابة على المصارف، سمير حمود، قد كشف في تقرير عن تحويل نحو 2.3 مليار دولار من الجهاز المصرفي إلى سويسرا خلال الفترة عينها. لكنه بين حينها أن «ما ورد من معلومات، عن أن التحويلات بمبلغ تعود إلى أصحاب المصارف في لبنان، هو كلام غير دقيق ومغلوط، ولا يمت إلى الحقيقة بصلة»، مضيفاً أن «المعلومات لدى اللجنة تؤكد أن المصارف كلها، وليس 5 منها فقط، حولت ما يقرب من هذا المبلغ إلى مصارف في سويسرا، خلال الفترة الممتدة من 17 أكتوبر (تشرين الأول) 2019 حتى 10 يناير (كانون الثاني) 2020، لكن لا يحق للجنة قانوناً معرفة أصحابها، وبالتالي لا أسماء معروفة على الإطلاق».

وبالمثل، ردت هيئة التحقيق الخاصة على طلب ورد إليها من مدعي عام التمييز غسان عويدات، مؤكدة أن «كل المصارف التي نفذت التحويلات (خلال الفترة عينها) قد أفادت بعدم وجود أي شبهة بالعمليات، أو بمصدر الأموال المودعة في الحسابات، وبالتالي فإن الأسماء التي أجرت التحويلات غير موجودة لدى الهيئة، ويتعذر عليها قانوناً اتخاذ أي قرار في خصوص هذه الحسابات، أو الطلب من المصارف تزويدها بالأسماء، لعدم وجود شبهات عليها، مع الإشارة إلى أنه في حال تم تجاوز القانون في هذه القضية، فإن ذلك سيفسر بأن الهيئة تقوم بتنفيذ قرار سياسي، ما يضرب الاستقلالية التشغيلية للهيئة التي يفترض ألا تتأثر بقرارات طابعها سياسي، وفقاً للمعايير الدولية التي ترعى عمل وحدات الإخبار المالي».

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

حسان دياب يؤكد استعداد واشنطن لمساعدة لبنان

حسان دياب يعِد اللبنانيين بـ"بصيص أمل" وسياسيون ينتقدون تعيينات "الكهرباء"

أخر الأخبار المحلية والعربية والعالمية
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

صندوق النقد الدولي يحذر بيروت من تأخير الإصلاحات وتقليل خسائره المالية صندوق النقد الدولي يحذر بيروت من تأخير الإصلاحات وتقليل خسائره المالية



أخبار ذات صلة

GMT 05:17 2020 الثلاثاء ,14 تموز / يوليو

فشل مفاوضات سد النهضة بعد اجتماع 11 يوما برعاية الاتحاد الأفريقي
العرب اليوم - فشل مفاوضات سد النهضة بعد اجتماع 11 يوما برعاية الاتحاد الأفريقي

GMT 04:11 2020 الثلاثاء ,14 تموز / يوليو

الرئيس الجزائري يؤكد أنَّه لا يُخطط للبقاء على رأس السلطة
العرب اليوم - الرئيس الجزائري يؤكد أنَّه لا يُخطط للبقاء على رأس السلطة

GMT 04:05 2020 الثلاثاء ,14 تموز / يوليو

الحكومة اليمنية ترفض رسميًا مقترحات "المبعوث الأممي"
العرب اليوم - الحكومة اليمنية ترفض رسميًا مقترحات "المبعوث الأممي"

GMT 03:48 2020 الثلاثاء ,14 تموز / يوليو

مصادر سياسية تؤكد أنَّ واشنطن فوجئت بحجم الخلافات الإسرائيلية
العرب اليوم - مصادر سياسية تؤكد أنَّ واشنطن فوجئت بحجم الخلافات الإسرائيلية

GMT 03:42 2020 الثلاثاء ,14 تموز / يوليو

الأمم المتحدة تلمح إلى صعوبة إجراء انتخابات مبكرة في العراق
العرب اليوم - الأمم المتحدة تلمح إلى صعوبة إجراء انتخابات مبكرة في العراق

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

اختارت فستانًا من قماش الكتان باللون البيج

ميغان ماركل في شكل جديد وناعم بعد غياب دام شهرين

لندن ـ العرب اليوم

حاول دوق ودوقة ساسكس حماية نفسيهما من الشمس وفيروس "كورونا" في أحدث إطلالة لهما في بيفرلي هيلز- كاليفورنيا، وهما يستقلان سيارتهما في محطة للوقود برفقة فريق أمنيّ خاص بهما، فيما لم يشاهد معهما إبنهما آرتشي. اختارت ميغان ماركل بعد غياب دام شهرين الإطلالة بفستان من قماش الكتان linen باللون البيج الكريمي فضفاض تميّز بقصته غير المتساوية عند الطرف فجاء قصيراً من الأمام وأطول من الخلف. ونسّقت معه حذاء بكعب مسطّح من مجموعة Sam Edelman، وزيّنت اللوك بقبعة كبيرة من القش من تصميم Janessa Leone، ونظارات سوداء بزجاجات داكنة، وكمامة للوقاية من فيروس كورونا. وأكملت ميغان اللوك بحقيبة كروس باللون الأسود. وللمرة الأولى زيّنت ميغان معصمها بما يبدو حسب الصور انه ساعة ذهبية، ومن الناحية الجمالية، لم يظهر من ميغان سوى شعرها الأسود الذي أسدلته على كتفيه...المزيد

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 03:15 2020 الثلاثاء ,14 تموز / يوليو

أفضل نصائح الخبراء لاختيار ألوان ملابس تناسب البشرة السمراء
العرب اليوم - أفضل نصائح الخبراء لاختيار ألوان ملابس تناسب البشرة السمراء

GMT 08:24 2020 الثلاثاء ,14 تموز / يوليو

تقرير يرصد أجمل وجهات سياحية في تلايلاند لعطلة 2020
العرب اليوم - تقرير يرصد أجمل وجهات سياحية في تلايلاند لعطلة 2020

GMT 09:21 2020 الثلاثاء ,14 تموز / يوليو

أبرز ديكورات الجلسات الخارجية المتميّزة بالطابع البوهيمي
العرب اليوم - أبرز ديكورات الجلسات الخارجية المتميّزة بالطابع البوهيمي

GMT 09:09 2020 الثلاثاء ,14 تموز / يوليو

وزير الخارجية المصري سامح شكري يؤكّد أن مفاوضات سد النهضة لم تأتِ بنتيجة
العرب اليوم - وزير الخارجية المصري سامح شكري يؤكّد أن مفاوضات سد النهضة لم تأتِ بنتيجة

GMT 09:02 2020 الثلاثاء ,14 تموز / يوليو

أزمة دبلوماسية بين لندن وواشنطن بسبب اعتقال صحفي بريطاني
العرب اليوم - أزمة دبلوماسية بين لندن وواشنطن بسبب اعتقال صحفي بريطاني

GMT 03:53 2020 الإثنين ,13 تموز / يوليو

اكتشفي موديلات الفساتين "المشجرة" المستوحاة من النجمات
العرب اليوم - اكتشفي موديلات الفساتين "المشجرة" المستوحاة من النجمات

GMT 01:59 2020 الإثنين ,13 تموز / يوليو

اكتشف معالم الطبيعة في "تبوك" واحظي بعطلة رائعة
العرب اليوم - اكتشف معالم الطبيعة في "تبوك" واحظي بعطلة رائعة

GMT 01:07 2020 الإثنين ,13 تموز / يوليو

أفكار مفيدة للتخزين في غرف الأطفال تعرفي عليها
العرب اليوم - أفكار مفيدة للتخزين في غرف الأطفال تعرفي عليها

GMT 02:56 2020 الإثنين ,13 تموز / يوليو

نائبة ديمقراطية تشكّك في آداء بايدن وتحذر أن ترامب قد يفعلها
العرب اليوم - نائبة ديمقراطية تشكّك في آداء بايدن وتحذر أن ترامب قد يفعلها

GMT 01:05 2020 الثلاثاء ,14 تموز / يوليو

نقيب الصحافيين في حضرموت يطعن في القضاء ويشكّك في نزاهته
العرب اليوم - نقيب الصحافيين في حضرموت يطعن في القضاء ويشكّك في نزاهته

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 02:28 2020 الإثنين ,13 تموز / يوليو

حقيقة وصية رجاء الجداوي بتوزيع ثروتها على الشعب المصري
العرب اليوم - حقيقة وصية رجاء الجداوي بتوزيع ثروتها على الشعب المصري

GMT 12:20 2016 الجمعة ,22 تموز / يوليو

جنون المداعبة الجنسية للرجل
العرب اليوم - جنون المداعبة الجنسية للرجل

GMT 19:57 2020 الأربعاء ,08 تموز / يوليو

إليك تكلفة عملية هروب كارلوس غصن الأسطورية من اليابان إلى لبنان
العرب اليوم - إليك تكلفة عملية هروب كارلوس غصن الأسطورية من اليابان إلى لبنان

GMT 05:04 2020 الخميس ,02 تموز / يوليو

مسؤولة أميركية تحدد مدة تعافي الاقتصاد من آثار "كورونا"
العرب اليوم - مسؤولة أميركية تحدد مدة تعافي الاقتصاد من آثار "كورونا"

GMT 00:51 2020 الخميس ,02 تموز / يوليو

إليك أفضل الوجهات السياحية في "البحر الأحمر" لعطلة مميزة بالشواطئ الساحرة
العرب اليوم - إليك أفضل الوجهات السياحية في "البحر الأحمر" لعطلة مميزة بالشواطئ الساحرة

GMT 10:13 2020 الثلاثاء ,23 حزيران / يونيو

"ناسا" تموّل أبحاثا للعثور على "حياة ذكية" في الفضاء
العرب اليوم - "ناسا" تموّل أبحاثا للعثور على "حياة ذكية" في الفضاء

GMT 07:48 2020 الثلاثاء ,23 حزيران / يونيو

كروم يعتمد على ميزة جديدة بنظام ويندوز 10 لتقليل استهلاك الرامات
العرب اليوم - كروم يعتمد على ميزة جديدة بنظام ويندوز 10 لتقليل استهلاك الرامات

GMT 11:20 2020 الثلاثاء ,23 حزيران / يونيو

ناسا تحذر من 5 كويكبات أخرى تقترب من الأرض
العرب اليوم - ناسا تحذر من 5 كويكبات أخرى تقترب من الأرض

GMT 13:35 2018 الثلاثاء ,27 شباط / فبراير

أسباب الإفرازات المهبلية بعد عملية الجماع و الاتصال الجنسي
العرب اليوم - أسباب الإفرازات المهبلية بعد عملية الجماع و الاتصال الجنسي

GMT 03:34 2018 الخميس ,08 آذار/ مارس

تناول فيتامين "K2" يساعد في علاج هشاشة العظام
العرب اليوم - تناول فيتامين "K2" يساعد في علاج هشاشة العظام

GMT 09:00 2016 الأحد ,31 تموز / يوليو

كيف تعرف أن زوجتك تمارس العادة السرية ؟
العرب اليوم - كيف تعرف أن زوجتك تمارس العادة السرية ؟

GMT 13:54 2014 الثلاثاء ,29 تموز / يوليو

عبارات حماسية فعالة تحفزك لأداء تمارين اللياقة
العرب اليوم - عبارات حماسية فعالة تحفزك لأداء تمارين اللياقة

GMT 03:02 2020 الخميس ,09 تموز / يوليو

السعودية تقدم التويجري لمنصب مدير منظمة التجارة العالمية
العرب اليوم - السعودية تقدم التويجري لمنصب مدير منظمة التجارة العالمية

GMT 01:33 2020 الخميس ,09 تموز / يوليو

تعرف على النشاطات السياحية التي يمكن القيام بها في قبرص
العرب اليوم - تعرف على النشاطات السياحية التي يمكن القيام بها في قبرص

GMT 20:22 2020 الثلاثاء ,24 آذار/ مارس

ضوابط عمل الصحافيين والإعلاميين المصريين خلال فترة الحظر
العرب اليوم - ضوابط عمل الصحافيين والإعلاميين المصريين خلال فترة الحظر

GMT 01:00 2015 الخميس ,08 تشرين الأول / أكتوبر

خيري يؤكد أن ربط عنق الرحم الحل الأمثل لتثبيت الحمل
العرب اليوم - خيري يؤكد أن ربط عنق الرحم الحل الأمثل لتثبيت الحمل

GMT 05:56 2018 الجمعة ,23 شباط / فبراير

صرخة في منتصف الليل بسبب الجمع بين زوجتين على فراش واحد
العرب اليوم - صرخة في منتصف الليل بسبب الجمع بين زوجتين على فراش واحد

GMT 13:34 2020 الأحد ,01 آذار/ مارس

تعلن الأحداث الفلكية عن فترة مليئة بالمعاكسات والفوضى العارمة
العرب اليوم - تعلن الأحداث الفلكية عن فترة مليئة بالمعاكسات والفوضى العارمة

GMT 00:38 2015 الثلاثاء ,03 تشرين الثاني / نوفمبر

الدكتور شريف باشا يكشف أهمية حقنة الرئة لبعض الحوامل
العرب اليوم - الدكتور شريف باشا يكشف أهمية حقنة الرئة لبعض الحوامل

GMT 19:53 2020 الإثنين ,23 آذار/ مارس

تصميمات أبواب خشب خارجية مميزة للمنازل
العرب اليوم - تصميمات أبواب خشب خارجية مميزة للمنازل

GMT 20:40 2019 الأحد ,12 أيار / مايو

دلائل تؤكد أن زوجتك تمارس العادة السرية تعرف عليها
العرب اليوم - دلائل تؤكد أن زوجتك تمارس العادة السرية تعرف عليها

GMT 11:15 2015 الجمعة ,27 آذار/ مارس

تعرفي على أبرز أضرار الإندومي على الحامل
العرب اليوم - تعرفي على أبرز أضرار الإندومي على الحامل

GMT 16:00 2017 الجمعة ,22 كانون الأول / ديسمبر

ابنة رئيس دولة الشيشان تفوز بجائزة في الموضة
العرب اليوم - ابنة رئيس دولة الشيشان تفوز بجائزة في الموضة

GMT 05:10 2018 الثلاثاء ,31 تموز / يوليو

برنامج طبخ "جوردون رامزي" الجديد يُثير غضبًا دوليًّا
العرب اليوم - برنامج طبخ "جوردون رامزي" الجديد يُثير غضبًا دوليًّا

GMT 07:04 2018 الثلاثاء ,03 إبريل / نيسان

سيلينا غوميز بإطلالة جريئة في لوس أنجلوس
العرب اليوم - سيلينا غوميز بإطلالة جريئة في لوس أنجلوس

GMT 23:42 2014 الإثنين ,01 أيلول / سبتمبر

باسكال مشعلاني تطير إلى تونس لإحياء حفل كبير
العرب اليوم - باسكال مشعلاني تطير إلى تونس لإحياء حفل كبير

GMT 17:35 2015 الجمعة ,13 شباط / فبراير

ارتفاع موافقات الزواج المختلط وتزايد زواج الخليجيين من يمنيات
العرب اليوم - ارتفاع موافقات الزواج المختلط وتزايد زواج الخليجيين من يمنيات

GMT 02:29 2017 الإثنين ,20 تشرين الثاني / نوفمبر

أنس الزنيتي يؤكد سعادته بتتويج فريقه بلقب الكأس المغربي
العرب اليوم - أنس الزنيتي يؤكد سعادته بتتويج فريقه بلقب الكأس المغربي
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2020 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2020 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab