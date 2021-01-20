بوغدانوف يلتقي سفير الإمارات في موسكو

استقبل نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، اليوم الأربعاء، محمد أحمد الجابر سفير دولة الإمارات العربية المتحدة في موسكو.وبحث المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا بوغدانوف، مع السفير، المسائل الأولوية المتعلقة بالتطوير المطرد، لعلاقات الصداقة والاحترام المتبادل والشراكة الاستراتيجية، التي تربط روسيا والإمارات العربية المتحدة.وتم خلال اللقاء كذلك، التطرق إلى القضايا الإقليمية مع التركيز على الوضع في اليمن، وفي منطقة الخليج.

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