وزير الخارجية الكويتي يتلقى اتصالا هاتفيًا من أبوالغيط

تلقى وزير الخارجية الكويتي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح اليوم اتصالا هاتفيًا من الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط.وبحث الجانبان خلال الاتصال مجمل الاستحقاقات القادمة لجامعة الدول العربية وأبرز التطورات التي تشهدها المنطقة والمستجدات على الصعيدين الإقليمي والدولي.

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