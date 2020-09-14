وزير خارجية البحرين يصل إلى واشنطن

وصل وزير خارجية البحرين عبد اللطيف الزياني إلى واشنطن الأحد للمشاركة في مراسم التوقيع على معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل والتوقيع على إعلان تأييد السلام بين البحرين وإسرائيل.

وذكرت وكالة أنباء البحرين، أنه "بتكليف من الملك حمد بن عيسى آل خليفة وصل الزياني والوفد المرافق إلى واشنطن مساء الأحد للمشاركة في مراسم التوقيع على معاهدة السلام بين دولة الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل والتوقيع على إعلان تأييد السلام بين مملكة البحرين وإسرائيل".

وستجرى المراسم في البيت الأبيض الثلاثاء بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وكبار المسؤولين في الحكومة الأمريكية.

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