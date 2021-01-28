رئيس الحكومة التونسية يلتقي بسفير المملكة

استقبل رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي بمكتبه في مقر رئاسة الحكومة بالقصبة اليوم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس الدكتور عبدالعزيز بن علي الصقر. وجرى خلال الاستقبال بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

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