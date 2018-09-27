كاديلاك إسكاليد 2020 الجديدة ستمتلك تصميم مدهش

عقدت كاديلاك في الأيام القليلة الماضية حدث خاص بوكلائها حول العالم في مدينة لاس فيغاس الأمريكية كشفت فيه عن إسكاليد 2020 الجديدة كلياً والوافد الجديد لأسطولها XT6، وكانت الدعوة الموجهة خاصة فقط لشركاء الشركة لتقديم أرائهم حول التصميم النهائي للسيارتين.
عضو مجلس الإدارة وأحد ملاك كاديلاك السيد Ed Williamson تحدث حول إسكاليد الجديدة وذكر أن التصميم الجديد سيعجب الجماهير خاصة داخلية السيارة، ولكنه نفى الشائعات حول وجود ثلاثة خيارات جديدة للمحركات وذكر أن الجيل الجديد سيتمتع بنفس محركات الجيل الحالي.
إسكاليد بجيلها الحالي تمتلك محرك V8 سعة 6.2 لتر بقوة 420 حصان و 460 رطل-قدم من عزم الدوران، كما أنها تعمل بنظام الدفع الرباعي ويعود ذلك بسبب أنه يتم إنتاجها على نفس قاعدة عجلات جي إم سي سييرا وشفروليه سلفرادو.
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احتلّت عارضة الأزياء الأميركية كيندال جينر، مكانا مهما في عالم عروض الأزياء بسبب جمال ملامحها الاستثنائي وطول قامتها الممشوقة، عوضا عن الشهرة التي حصدتها في برنامج تلفزيون الواقع Keeping Up With The Kardashians، وجذبت الانتباه كعادتها خلال موسم أسبوع الموضة في باريس لتظهر من جديد بإطلالة أنيقة بعد مغادرتها فندقها الأربعاء للتجول في أحد الشوارع الباريسية. وجذبت جينر البالغة من العمر 22 عاما، الأنظار وعدسات المصورين وكانت ترتدي بدلة هولندية باللون النابض بالحياة مع زوج من الصنادل بنفس اللون ذات كعب عال، قبل ظهورها بأزياء أنيقة بيضاء بالكامل في نفس اليوم. صففت عارضة الأزياء الشهيرة شعرها الأسود في شكل كعكة، بينما وضعت مكياجا خفيفا ولمسة من أحمر الشفاة الوردي، ولم تظهر جينر في أي عرض خلال أسبوع الموضة في نيويورك، الذي اختتم في وقت سابق من هذا الشهر، لكنها سارت عللا
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