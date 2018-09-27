كاديلاك إسكاليد 2020 الجديدة ستمتلك تصميم مدهش

عقدت كاديلاك في الأيام القليلة الماضية حدث خاص بوكلائها حول العالم في مدينة لاس فيغاس الأمريكية كشفت فيه عن إسكاليد 2020 الجديدة كلياً والوافد الجديد لأسطولها XT6، وكانت الدعوة الموجهة خاصة فقط لشركاء الشركة لتقديم أرائهم حول التصميم النهائي للسيارتين.

عضو مجلس الإدارة وأحد ملاك كاديلاك السيد Ed Williamson تحدث حول إسكاليد الجديدة وذكر أن التصميم الجديد سيعجب الجماهير خاصة داخلية السيارة، ولكنه نفى الشائعات حول وجود ثلاثة خيارات جديدة للمحركات وذكر أن الجيل الجديد سيتمتع بنفس محركات الجيل الحالي.

إسكاليد بجيلها الحالي تمتلك محرك V8 سعة 6.2 لتر بقوة 420 حصان و 460 رطل-قدم من عزم الدوران، كما أنها تعمل بنظام الدفع الرباعي ويعود ذلك بسبب أنه يتم إنتاجها على نفس قاعدة عجلات جي إم سي سييرا وشفروليه سلفرادو.