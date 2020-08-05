تعرف على حقيقة إطلاق الهند سيارة تسير بشحنة واحدة

معلومات كثيرة وتقارير انتشرت بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي في معظم دول العالم، خلال الأيام القليلة الماضية، تعلن عن إطلاق شركة سيارات هندية لسيارة كهربية جديدة، يمكنها أن تسير لمسافة ألف كم بشحنة واحدة، حيث أرفقت الإعلانات والمنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي التي تعلن عن السيارة الجديدة بصور للسيارة ومميزاتها، إذ يقول أحد المنشورات "على ما يبدو، يمكن للسيارة الجديدة، بمجرد شحنها أن تسير لمسافة تصل إلى 1000 كم"، وأكد تقرير أخر أن ضمان البطارية يصل لمدة 10 سنوات.

ولكن موقع "ذا لوجيكال إنديان" المتخصص في تقصي الحقائق، بحث في المعلومات المتداولة حول إطلاق شركة تاتا موتورز، أكبر مصنّع للسيارات الشخصية والتجارية في الهند، لسيارة "إى فيجين" الكهربائية الجديدة التي زعم أنها تأتي مع مميزات تحطم الأرقام القياسية. ووفقا للموقع المتحصص في التحري عن الحقائق، فالصور المنتشرة ضمن الإعلانات عن السيارة الهندية التابعة لماركة تاتا موتورز ليست جديدة وإنما تعود لمعرض جنيف الدولي للسيارات عام 2018، بسويسرا، وهي سيارة مصنعة على أحدث المواصفات العالمية المتقدمة. وتوصل الموقع لإعلان الشركة عن السيارة خلال الحدث الذي يعود تاريخه إلى عام 2018، فضلا عن تعليقات شركة تاتا موتورز التي علقت بها من خلال حسابها الرسمي على عدة منشورات بمواقع فيسبوك ولينكد إن مؤكدة أن المعلومات المتداولة حول سيارة "إي فيجين" عبارة عن إعلانات وهمية وكاذبة.

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية، قال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تاتا موتورز، سوريش رانجاراجان، إن السيارة من إنتاج الشركة الهندية بالفعل لكنها ليست من إنتاج عام 2020. وتابع الرئيس التنفيذي أنه على الرغم تقديم موديل السيارة من الناحية التقنية خلال المعرض الدولي، إلا أنه غير قابل للتطبيق تجاريًا، إذ قال "لقد طرحنا السيارة في معرض جنيف، وشمل العرض تعزيز الكهرباء في السيارة كمحرك رئيسي، لكن السيارة لن تدخل حيز الإنتاج". وأكد الرئيس التنفيذي أن سيارة تاتا موتورز "إي فيجين" سيارة سيدان كهربائية، ولن تدخل حيز الإنتاج، بسبب ارتفاع تكلفة التقنيات المستخدمة في تصنيعها والتي تعني ثمن شراءها سيكون مكلفًا للغاية.

وتحتوي السيارة الهندية الجديدة على أنظمة إدارة الطاقة التنبؤية على أساس حركة المرور والطرق المباشرة، والحوسبة السحابية والتحليلات ورسم الخرائط الجغرافية المكانية وزيادة الواجهة بين الإنسان والآلة، بالإضافة إلى أنها قادرة على استخدام أنظمة مساعدة السائق المتقدمة ووحدة تحكم تشمل الشحن البطيء والشحن السريع. ويشرح مدير التصميم في شركة تاتا موتورز قائلاً: "إن السيارة النموذجية هي عبارة عن خطوة تسريع نحو التطوير"، وأن دورها هو اختبار التقنيات الجديدة التي نتخيلها للمستقبل، وتسريع تطورها، فقد تم تصميمها لتكون آلة قيادة ذاتية كهربائية بالكامل.