سويسرا تعلن إلغاء معرض جنيف الدولي للسيارات خوفا من كورونا



أعلنت سويسرا إلغاء العديد من الفعاليات، في الوقت الذي تعمل فيه أوروبا جاهدة من أجل تعزيز الإجراءات لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وبحسب وكالة أنباء "بلومبرج" الأمريكية، قررت الحكومة السويسرية الجمعة إلغاء كافة التجمعات العامة والخاصة التي يصل عدد المشاركين فيها إلى أكثر من ألف شخص، حتى الخامس عشر من شهر مارس المقبل.

وقالت الوكالة إن الفعالية المقبلة في سويسرا، هي "معرض جنيف للسيارات"، ومن المقرر أن يفتح أبوابه أمام الجمهور يوم الخميس المقبل، الموافق الخامس من مارس.

وتأتي هذه الخطوة من قبل الحكومة السويسرية في الوقت الذي تسابق فيه السلطات الأوروبية الزمن لاحتواء انتشار الفيروس.

ودعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، وهما يتناولان القهوة معا بأحد مقاهي مدينة نابولي الإيطالية الخميس، إلى تعزيز التعاون الأوروبي في مجال مكافحة الفيروس، كما رفض الاثنان دعوات بتعليق اتفاقية شنجن التي تسمح بالانتقال الحر في أنحاء الاتحاد الأوروبي.

وطلبت سلطات بلدية "هاينزبرج" الألمانية، بالقرب من الحدود الهولندية، من السكان الذين اختلطوا برجل وزوجته أصيبا بالفيروس، بالبقاء في منازلهم، بحسب ما ذكره متحدث عبر الهاتف الجمعة.

ووصل عدد حالات الإصابة في إيطاليا إلى حوالي 650 حالة أمس الأول الخميس، مقارنة بحوالي 400 الأربعاء. كما أعلنت هولندا الخميس عن أول حالة إصابة مؤكدة في البلاد، لمواطن كان زار إقليم لومبارديا الإيطالي مؤخرًا.