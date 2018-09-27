بورش تتوقف نهائياً عن إنتاج سيارات الديزل

أعلنت بورش بشكل رسمي أنها توقف نهائياً عن إنتاج سيارات الديزل ويأتي ذلك بعد ثلاثة سنوات من فضيحة الإنبعاثات الخاصة بمحركات الديزل التابعة لمجموعة فولكس واجن. وذكرت الشركة في بيانها أن الوقت حان للتركيز على محركات المستقبل.

الرئيس التنفيذي لبورش السيد Oliver Blume في إعلانه لوسائل الإعلام ذكر أن بورش تريد التركيز بشكل أكبر على تطوير محركات هجينة ومحركات كهربائية، وللقيام بذلك كان يجب على الشركة أن تتخذ قرار بأن لا يكون هناك أي تواجد لسيارات الديزل في مستقبلها.

يذكر أن بورش كانت من أقل الشركات إهتماماً في سيارات الديزل التي لا تتجاوز مبيعاتها 10% من المبيعات الكلية لسياراتها، وكانت تعتبر أحد الشركات المتأخرة في طرح فئة الديزل لسياراتها والتي لم تظهر إلا في السنوات العشرة الماضية.