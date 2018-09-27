بورش تتوقف نهائياً عن إنتاج سيارات الديزل

أعلنت بورش بشكل رسمي أنها توقف نهائياً عن إنتاج سيارات الديزل ويأتي ذلك بعد ثلاثة سنوات من فضيحة الإنبعاثات الخاصة بمحركات الديزل التابعة لمجموعة فولكس واجن. وذكرت الشركة في بيانها أن الوقت حان للتركيز على محركات المستقبل.
الرئيس التنفيذي لبورش السيد Oliver Blume في إعلانه لوسائل الإعلام ذكر أن بورش تريد التركيز بشكل أكبر على تطوير محركات هجينة ومحركات كهربائية، وللقيام بذلك كان يجب على الشركة أن تتخذ قرار بأن لا يكون هناك أي تواجد لسيارات الديزل في مستقبلها.
يذكر أن بورش كانت من أقل الشركات إهتماماً في سيارات الديزل التي لا تتجاوز مبيعاتها 10% من المبيعات الكلية لسياراتها، وكانت تعتبر أحد الشركات المتأخرة في طرح فئة الديزل لسياراتها والتي لم تظهر إلا في السنوات العشرة الماضية.
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احتلّت عارضة الأزياء الأميركية كيندال جينر، مكانا مهما في عالم عروض الأزياء بسبب جمال ملامحها الاستثنائي وطول قامتها الممشوقة، عوضا عن الشهرة التي حصدتها في برنامج تلفزيون الواقع Keeping Up With The Kardashians، وجذبت الانتباه كعادتها خلال موسم أسبوع الموضة في باريس لتظهر من جديد بإطلالة أنيقة بعد مغادرتها فندقها الأربعاء للتجول في أحد الشوارع الباريسية. وجذبت جينر البالغة من العمر 22 عاما، الأنظار وعدسات المصورين وكانت ترتدي بدلة هولندية باللون النابض بالحياة مع زوج من الصنادل بنفس اللون ذات كعب عال، قبل ظهورها بأزياء أنيقة بيضاء بالكامل في نفس اليوم. صففت عارضة الأزياء الشهيرة شعرها الأسود في شكل كعكة، بينما وضعت مكياجا خفيفا ولمسة من أحمر الشفاة الوردي، ولم تظهر جينر في أي عرض خلال أسبوع الموضة في نيويورك، الذي اختتم في وقت سابق من هذا الشهر، لكنها سارت عللا
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