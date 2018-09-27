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مرسيدس تكشف عن سيارتها "B-Class" الجديدة كلياً

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العرب اليوم - مرسيدس تكشف عن سيارتها "B-Class" الجديدة كلياً

مرسيدس B-Class
واشنطن - العرب اليوم

أكدت مرسيدس أن معرض باريس الذي ينطلق الأسبوع القادم سيشهد الترحيب بسيارة جديدة تضاف إلى أسطولها وهي الجيل الجديد والثالث من B-Class.

مرسيدس كشفت أن B-Class الجديدة تحمل نفس قاعدة عجلات A-Class ولكنها وعدت بأن تمتلك داخلية أوسع ومحركات أقوى بالإضافة إلى بعض التقنيات التي ستستعيرها من شقيقتها الكبرى S-Class. أولى هذه التقنيات نظام MBUX الترفيهي الجديد وإضافة شاشتين والتي ستكون واحدة مخصصة للنظام الترفيهي وأخرى مخصصة للأرقام خلال الرحلة.

معرض باريس أيضاً سيشهد الكشف عن مرسيدس AMG A35 المخصصة لمنافسة S3 سبورت وفولكس واجن جولف R وستحمل محرك 4 سلندر سعة 2.0 لتر تيربو بقوة 301 حصان، ونظام دفع رباعي بالإضافة إلى ناقل حركة ثنائي الكلتش مكون من 7 وتسارع من 0 إلى 100 كم/س خلال 4.7 ثانية فقط وسرعة قصوى تبلغ 250 كم/س.

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مرسيدس تكشف عن سيارتها bclass الجديدة كلياً مرسيدس تكشف عن سيارتها bclass الجديدة كلياً



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مرسيدس تكشف عن سيارتها bclass الجديدة كلياً مرسيدس تكشف عن سيارتها bclass الجديدة كلياً



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احتلّت عارضة الأزياء الأميركية كيندال جينر، مكانا مهما في عالم عروض الأزياء بسبب جمال ملامحها الاستثنائي وطول قامتها الممشوقة، عوضا عن الشهرة التي حصدتها في برنامج تلفزيون الواقع Keeping Up With The Kardashians، وجذبت الانتباه كعادتها خلال موسم أسبوع الموضة في باريس لتظهر من جديد بإطلالة أنيقة بعد مغادرتها فندقها الأربعاء للتجول في أحد الشوارع الباريسية. وجذبت جينر البالغة من العمر 22 عاما، الأنظار وعدسات المصورين وكانت ترتدي بدلة هولندية باللون النابض بالحياة مع زوج من الصنادل بنفس اللون ذات كعب عال، قبل ظهورها بأزياء أنيقة بيضاء بالكامل في نفس اليوم. صففت عارضة الأزياء الشهيرة شعرها الأسود في شكل كعكة، بينما وضعت مكياجا خفيفا ولمسة من أحمر الشفاة الوردي، ولم تظهر جينر في أي عرض خلال أسبوع الموضة في نيويورك، الذي اختتم في وقت سابق من هذا الشهر، لكنها سارت عللا

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