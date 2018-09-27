أكدت مرسيدس أن معرض باريس الذي ينطلق الأسبوع القادم سيشهد الترحيب بسيارة جديدة تضاف إلى أسطولها وهي الجيل الجديد والثالث من B-Class.

مرسيدس كشفت أن B-Class الجديدة تحمل نفس قاعدة عجلات A-Class ولكنها وعدت بأن تمتلك داخلية أوسع ومحركات أقوى بالإضافة إلى بعض التقنيات التي ستستعيرها من شقيقتها الكبرى S-Class. أولى هذه التقنيات نظام MBUX الترفيهي الجديد وإضافة شاشتين والتي ستكون واحدة مخصصة للنظام الترفيهي وأخرى مخصصة للأرقام خلال الرحلة.

معرض باريس أيضاً سيشهد الكشف عن مرسيدس AMG A35 المخصصة لمنافسة S3 سبورت وفولكس واجن جولف R وستحمل محرك 4 سلندر سعة 2.0 لتر تيربو بقوة 301 حصان، ونظام دفع رباعي بالإضافة إلى ناقل حركة ثنائي الكلتش مكون من 7 وتسارع من 0 إلى 100 كم/س خلال 4.7 ثانية فقط وسرعة قصوى تبلغ 250 كم/س.