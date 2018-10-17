نشرت شركة لينك آند كو الصينية مقطع فيديو تشويقي لسيارة رياضية جديدة، وتعمل الشركة مع فريق Cyan Racing لتطوير سياراتها، ويصور الفيديو دخول طائرة تصوير سينيمائي لمصنع لينك آند كو حيث تكتشف وجود السيارة بينما يمسك بالطائرة أحد المهندسين ويطلب منها الاحتفاظ بالسر.

يبدو من الفيديو التشويقي أن لينك آند كو لن تبتعد بتصميم سيارتها الرياضية عن أسلوبها الغريب في التصميم، وعلى كل حال تبدو السيارة سيدان رياضية صغيرة مستعدة لمنافسة هوندا سيفيك وفولكس واجن جولف وسيارات أخرى من نفس الفئة.