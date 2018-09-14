ذكرت شركة "كيا موتورز كورب" ثاني أكبر منتج سيارات في كوريا الجنوبية أنها تشارك بسياراتها العسكرية في أحد معارض الصناعات العسكرية الذي يقام في كوريا الجنوبية بحثا عن فرص لتصدير هذه السيارات.

وتشارك "كيا" في معرض "دي.إكس كوريا 2018" الذي يقام في مدينة إيلسان شمال غرب العاصمة الكورية الجنوبية سول ويستمر 5 أيام بسيارة استطلاع مصفحة وعدد من النماذج الاختبارية لسيارات عسكرية محدثة، يمكن للقوات المسلحة في أي دولة استخدامها في أداء مهام عسكرية.