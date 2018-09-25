بي إم دبليو تشوقنا للفئة الثالثة خلال مرحلة التصنيع
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بي إم دبليو تشوقنا للفئة الثالثة خلال مرحلة التصنيع

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العرب اليوم - بي إم دبليو تشوقنا للفئة الثالثة خلال مرحلة التصنيع

لقطة من الفيديو
واشنطن - العرب اليوم

بعد مجموعة من الصور التجسسية والصور التشويقية، أطلقت بي إم دبليو هذه المرة فيديو تشويقي للفئة الثالثة بجيلها الجديد والتي ظهرت خلال مراحل التطوير والتصنيع من داخل مقر الشركة ومصانعها.

الفئة الثالثة بحلتها الجديدة من الممكن جداً أن تظهر في معرض باريس الذي يقام بعد أسبوعين حسبما كشفت تقارير صادرة مؤخراً، وتتميز بأنها أقل وزناً من الجيل الحالي بحوالي 55 كجم بالإضافة إلى تصميمها الجديد الرياضي, وذكرت بي إم دبليو سابقاً ان محرك السيارة الجديد من نوع 4 سلندر يحمل كفاءة للوقد تزيد بنسبة 5% عن الجيل الحالي.

طبقاً لـ BMW Blog، فالجيل الجديد من الفئة الثالثة سيأتي بعدة محركات تيربو سعة 3.0 لتر بقوة تتراوح بين 360 إلى 370 حصان، وسيعمل المحرك مع ناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 8 سرعات على أن يكون نظام الدفع خلفي، ومن المتوقع أن تتوفر المحركات من نوع 4 سلندر و 6 سلندر.

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بي إم دبليو تشوقنا للفئة الثالثة خلال مرحلة التصنيع بي إم دبليو تشوقنا للفئة الثالثة خلال مرحلة التصنيع



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بي إم دبليو تشوقنا للفئة الثالثة خلال مرحلة التصنيع بي إم دبليو تشوقنا للفئة الثالثة خلال مرحلة التصنيع



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