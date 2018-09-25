بي إم دبليو تشوقنا للفئة الثالثة خلال مرحلة التصنيع

بعد مجموعة من الصور التجسسية والصور التشويقية، أطلقت بي إم دبليو هذه المرة فيديو تشويقي للفئة الثالثة بجيلها الجديد والتي ظهرت خلال مراحل التطوير والتصنيع من داخل مقر الشركة ومصانعها.
الفئة الثالثة بحلتها الجديدة من الممكن جداً أن تظهر في معرض باريس الذي يقام بعد أسبوعين حسبما كشفت تقارير صادرة مؤخراً، وتتميز بأنها أقل وزناً من الجيل الحالي بحوالي 55 كجم بالإضافة إلى تصميمها الجديد الرياضي, وذكرت بي إم دبليو سابقاً ان محرك السيارة الجديد من نوع 4 سلندر يحمل كفاءة للوقد تزيد بنسبة 5% عن الجيل الحالي.
طبقاً لـ BMW Blog، فالجيل الجديد من الفئة الثالثة سيأتي بعدة محركات تيربو سعة 3.0 لتر بقوة تتراوح بين 360 إلى 370 حصان، وسيعمل المحرك مع ناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 8 سرعات على أن يكون نظام الدفع خلفي، ومن المتوقع أن تتوفر المحركات من نوع 4 سلندر و 6 سلندر.
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ظهرت الممثلة الشهيرة بليك ليفلي، البالغة من العمر 31 عاما، بإطلالة مميّزة عندما غادرت فندق بلازا في العاصمة الفرنسية باريس للتوجه إلى عرض أزيار العلامة التجارية العالمية "ديور" خلال أسبوع الموضة في باريس الإثنين، وانضمت إليها زميلتها الممثلة، 26 عاما، التي ظهرت بإطلالة أنيقة أيضا. لم يكن غريبا على ليفلي ارتداء ماركة ديور إذ ظهرت الفنانة المتزوجة من ريان رينولدز، مرتدية فستانا من التل كان له غطاء شبكي من الترتر من تصميم "ديور"، وأضافت إلى إطلالتها زوجا من الأحذية الأنيقة والتي تشبه أحذية سندريلا من تصميم كريستيان لوبوتان لهذه المناسبة وسط حشد كبير من المعجبين على السجادة الحمراء. وظهرت ليفلي وهي تغادر فندقها كانت ترتدي سترة منمقة فوق فستانها، مضيفة طبقة أخرى مع معطف كاكي بسيط، وصُفِّفَ شعرها الأشقر في تجعيدات فضفاضة انسدل بطبيعته فوق أكتافها وظهرها وهي تتجه نحو السجادة
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