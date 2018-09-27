تستعد شركة تويوتا إيجيبت، لطرح الجيل الجديد من فورتشنر الرياضية متعددة الاستخدامات رباعية الدفع، بالأسواق المصرية.

فتتسم السيارة بالأناقة فضلًا عن هيكل قوي يمكن السيارة من التحمل في أصعب ظروف التشغيل معتمدة كذلك على نظام تعليق رباعي الوصلات لقيادة أكثر راحة.

تويوتا فورتشنر الجديدة كليًا متوفرة بمحركين يعملان بالبنزين، الأول رباعي الأسطوانات سعة 2.7 لتر يُنتِج طاقةً تبلغ 163 حصاناً وعزم دوران 245 نيوتن- متر، والثاني ذو 6 اسطوانات (V6) سعة 4.0 لتر يُنتِج طاقةً تبلغ 234 حصاناً وعزم دوران 376 نيوتن – متر و هي الفئة الثالثة رباعية الدفع.

كما تم تزويد سيارة تويوتا فورتشنر الجديدة بناقل حركة أوتوماتيكي بـ6 سرعات، يحقق الاستفادة القصوى من قدرات المحرك مع خاصية نقل السرعات متعددة المراحل لتحسين أداء القيادة عند السرعات المنخفضة. وتم ضبط معدل تبديل السرعات لتوفير شعور بالتسارع مع عزم دوران قوي.

وتمتاز سيارة فورتشنر الجديدة ببنية هيكلية تم تطويرها حديثًا مع رفع درجة الصلابة إلى الحد الأقصى، إذ يأتي إطار الهيكل الجديد كلياً مدعوماً بالأعمدة العرضية والقضبان الجانبية وأعمدة نظام التعليق التي عززت من درجة قوتها بشكل كبير. كما تم استخدام المزيد من نقاط اللحام، الأمر الذي يُؤَمِّن متانة استثنائية في أكثر البيئات قسوةً لتجربة قيادة مستقرة، كما يعزز أداء القيادة ودرجة السلامة، ويُحسِّن من استجابة المركبة للتوجيه.

ويقوم نظام التعليق في سيارة تويوتا فورتشنر الجديدة بامتصاص الاهتزازات بشكلٍ مريحٍ ليمنح السائق تجربة القيادة التي يتوقعها من مركبة رياضية فاخرة متعددة الاستخدامات، ويجمع نظام التعليق بين نظام تعليق أمامي شوكي مزدوج، ونظام تعليق خلفي رباعي الوصلات، والذي تم إعادة تصميمه لتحقيق أقصى درجات الراحة.

كما يوجد مفتاح لاختيار وضع القيادة من بين الوضع الاقتصادي (ECO) ووضع القدرة العالية(POWER)، بينما يتوفر مفتاح أيضاً لتفعيل وضع الدفع الرباعي (4WD) ويتيح مفتاح اختيار وضع القيادة للسائق إما اختيار الوضع الاقتصادي الذي يقلل من استهلاك الوقود المرتبط بالتسارع والتدفئة والتبريد، أو وضع القدرة العالية الذي يوفر استجابة أكثر نشاطاً للتسارع ويكفل قيادة أكثر رشاقة. كما تأتي المركبة مزودةً بمفتاح دائري للانتقال إلى وضع الدفع الرباعي، يمتاز بتصميمه الأنيق وسهولة تشغيله مقارنة بالمفتاح السابق الذي يأتي على شكل مقبض.

وتمتاز عجلة القيادة بعمود توجيه قابل للتعديل، فضلاً عن تصميمها الجريء ولوح وسطي عريض، بالإضافة إلى زخارف سميكة من الكروم، والتي تنسجم مع لوحة العدادات الأنيقة. ويتيح مقبض نقل الحركة تبديل السرعات دون الحاجة إلى إفلات عجلة القيادة لتحقيق أداء رياضي.

تتمتع تويوتا فورتشنر بمقصورة داخلية تتسع لسبعة أفراد مقسمة إلى ثلاثة صفوف من المقاعد ، وتحتوي المقصورة على العديد من مزايا الراحة الفائقة، والتي تظهر في تحقيق تجربة قيادة استثنائية، كما تعكس متانة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، في حين تقترن بأناقة مركبات السيدان الفاخرة.

ويضمن نظام الرؤية الخلفية تدعيم رجوع السيارة للخلف من خلال كاميرا عالية الجودة وحساسات للركن مع شاشة العرض الملونة، مما يوفر راحة بال السائق عند الرجوع إلى الخلف عند ركن السيارة. وتدعم الشاشة أيضاً خاصية السحب والنقر كما هو الحال في الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية.

كما توجد منافذ "إيه يو أكس" (AUX) و"يو إس بي" (USB) بالقرب من درج الكونسول، والذي يتسع لتخزين الأغراض الصغيرة. وتم تزويد سيارة تويوتا فورتشنر الجديدة بنظام معادل صوتي متخصص مدعم بـ 6 سماعات، والذي يعمل على توليد صوتٍ عالي النقاء.

وتحتوي السيارة على مثبت السرعة وشاشة ملونة قياس 4.2 بوصة متعددة المعلومات تستخدم تقنية "ترانزيستور الأغشية الرقيقة" (TFT)، وتقع على لوحة العدادات بين عداد السرعة وعداد دوران المحرك (RPM)، وتحيط بها على الجانبين خطوط من الإضاءة ذات اللون الأزرق، وتظهر معلومات القيادة، ومؤشر نمط القيادة الاقتصادي (Eco Judge/Eco Wallet)، فضلاً عن وقت إيقاف تشغيل المحرك عند توقف السيارة، ووظيفتي تشغيل الصوت والعرض الترفيهي.

وعن وسائل الأمان بالسيارة فقد حرصت تويوتا على تدعيم فورتشنر بأحدث أنظمة الأمان، وتتضمن نظام الفرامل المانعة للانغلاق (ABS) الذي يحول دون انزلاق الإطارات أثناء استخدام الفرامل، ونظام التحكم بثبات السيارة (VSC) الذي يساعد على الحد من انزلاق السيارة جانبياً عند المنعطفات أو أثناء المناورة في حالات الطوارئ على الطرق الزلقة، بالإضافة إلى نظام مساعد الفرامل Brake Assist في حالة صعود المنحدرات Hill – start Assistant Control ونظام التحكم في الجر Traction Control (TRC) وذلك لمساعدتها على تحقيق ثبات وأداء تحكم استثنائي.

وتشمل مزايا السلامة الأخرى لسيارة تويوتا فورتشنر الجديدة على وسائد هوائية بنظام تقييد الحركة التكميلي (SRS) لحماية السائق والراكب الأمامي كلياً بالإضافة إلى وسادة هوائية لركبتين السائق عند حدوث اصطدام.

وتأتي المركبة أيضاً مزودة بأحزمة أمان ثلاثية نقاط الاتصال بخاصية الشد الطارئ (ELR) لجميع المقاعد، والتي تعمل على تثبيت الركاب بمقاعدهم أثناء حدوث تصادم. كما تم تزويد حزامي أمان المقاعد الأمامية بخاصيتي الشد الاستباقي ومحدد القوة. وعند حدوث تصادم قوي، يرتخي حزام الأمان بمقدار ضئيل جداً لتخفيف قوة الضغط على صدر الركاب أثناء وقوع الاصطدام، كما تم تزويد الصف الثاني من المقاعد بمشابك لتثبيت مقاعد الأطفال (CRS).