سكودا تكشف عن تصميم أحدث سياراتها الرياضية المنتظرة

نشرت شركة "سكودا" التشيكية المملوكة لمجموعة فولكس فاجن الألمانية، مقطعًا مصورًا يوضح تصميم أحدث سياراتها الرياضية المتوقع طرحها رسميًا في 2019.
وكشفت الشركة التشيكية، من خلال الفيديو المصور عن شكل سكودا "Vision RS" الرياضية من الخارج والداخل.
وأفصح الفيديو عن نية سكودا لتزويد سياراتها الجديدة بهيكل رياضي ثنائي الأبواب لتنضم إلى السيارات "الكوبية"، وزودت بخطوط جانبية عريضة ومجسمة بطول هيكل السيارة.
ومن المتوقع أن تقدم السيارة الجديدة بمقصورة متطورة تتضمن مقاعد رياضية، وثلاث شاشات تعمل باللمس اثنتين بالقنصول الوسطي، والثالثة أمام مقعد السائق.
وتشير التقارير أن "Vision RS" ستعمل بمحرك تيربو هجين تصل سرعته القصوى 300 كيلومترًا في الساعة تقريبًا.
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يبدو أن النجمة العالمية ليدي غاغا تسير على خطى أساطير عالم الفن، أمثال جانيت غينور وجودي غارلاند وباربرا سترايسند، إذ ظهرت بإطلالة مذهلة على السجادة الحمراء في العرض الأول لفيلمها الجديد "A Star Is Born" في مهرجان تورنتو السينمائي الدولي في دورته الـ43 لعام 2018، مساء الأحد. وصلت النجمة الأميركية الشهيرة مع الممثل برادلي كوبر الذي يخرج الفيلم ويشارك في بطولته، وبدت غاغا، البالغة من العمر 32 عاما بكامل أناقتها في فستان أسود كامل الطول من تصميم أرماني برايف من مجموعة خريف وشتاء 2018. ولم تتخلَّ غاغا عن القماش المخملي، وتميز فستانها الأسود الفاخر والضيق من الأعلى، بأنه يتّسع قليلا من الأسفل بأسلوب ملكي، ووضعت التول المنقط باللون الأسود المخملي حينا على رأسها، وأحيانا على كتفيها بكثير من الفخامة، إضافة إلى القبعة البراقة التي تغطي جزءا من الجبين بأسلوب البحارة لمنحها
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