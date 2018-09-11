سكودا تكشف عن تصميم أحدث سياراتها الرياضية المنتظرة

نشرت شركة "سكودا" التشيكية المملوكة لمجموعة فولكس فاجن الألمانية، مقطعًا مصورًا يوضح تصميم أحدث سياراتها الرياضية المتوقع طرحها رسميًا في 2019.

وكشفت الشركة التشيكية، من خلال الفيديو المصور عن شكل سكودا "Vision RS" الرياضية من الخارج والداخل.

وأفصح الفيديو عن نية سكودا لتزويد سياراتها الجديدة بهيكل رياضي ثنائي الأبواب لتنضم إلى السيارات "الكوبية"، وزودت بخطوط جانبية عريضة ومجسمة بطول هيكل السيارة.

ومن المتوقع أن تقدم السيارة الجديدة بمقصورة متطورة تتضمن مقاعد رياضية، وثلاث شاشات تعمل باللمس اثنتين بالقنصول الوسطي، والثالثة أمام مقعد السائق.

وتشير التقارير أن "Vision RS" ستعمل بمحرك تيربو هجين تصل سرعته القصوى 300 كيلومترًا في الساعة تقريبًا.