بعد الكشف عنها في يناير الماضي، وصلت تويوتا أفالون الجديدة كلياً إلى المملكة، وها هي تستعد للتدشين الرسمي يوم الأحد في مدينة جدة.
الجيل الجديد من أفالون يعكس الفخامة بشكل كبير، فمن الخارج نرى أن تويوتا اعتمدت لغة تصميم حادة مع العديد من الزوايا التي تبرز في الشبك والمصابيح وكذلك الرفارف الجانبية. الخلفية بدورها جاءت بمصابيح متصلة. بشكل عام يميل التصميم الخارجي إلى شقيقتها الفاخرة لكزس. أفالون 2019 أصبحت كذلك أطول وأعرض وأقل ارتفاعاً وأكبر حجماً وأكثر رحابةً من الجيل السابق.
من حيث الأسعار تشير بعض المصادر إلى أن الفئة الأعلى من أفالون سيصل سعرها إلى 171 ألف ريال شامل الضريبة، لن ننتظر كثيراً حتى نتعرف على الأسعار الرسمية حيث سيتم الكشف عن أسعارها يوم الأحد والبدء في بيعها الثلاثاء المقبل 4 سبتمبر.
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ظهر أبطال فيلم الإثارة والفانتازيا "Suspiria" للمخرج الإيطالي لوكا جواديجنينو، المشارك بالمسابقة الرسمية، لجزيرة الليدو، في فاعليات الدورة الـ 75 لمهرجان فينيسيا السينمائي، والذي تستمر فاعلياته حتى الـ 8 من الشهر الجاري، حيث خطفت النجمة الشهيرة داكوتا جونسون، الأنظار لإطلالتها الأنثوية الساحرة في أحدث إطلالةٍ لها في أثناء حضور جلسة تصويرية قبل العرض الأول لفيلمها الجديد في مهرجان البندقية السينمائي. وتألّقت الممثلة الأميركية، التي اشتهرت بدور "أنستازيا" في سلسلة أفلام "فيفتي شايدز" Fifty Shades، بفستان أبيض من الدانتيل بدون أكمام أعادنا إلى حقبة نجمات هوليوود سابقًا، واعتمدت إكسسوارات بسيطة مع نظارات شمسية أنيقة لتنهي إطلالتها بحذاء كريمي ذو كعب عال، ووضعت المكياج الجذاب الناعم، وتركت شعرها منسدلًا بطبيعته على كتفيها وظهرها. وبدا النجوم المشاركين في الفيم في حالة معنوية كبيرة وتجمعوا معًا لالتقاط الصور بينما حرص كل منهم ارتداء الأزياء الملفتة
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