كشفت ميتسوبيشي عن الموعد المنتظر للكشف عن سيارتها البيك أب الجديدة L200، وإختارت الشركة اليابانية 9 نوفمبر المقبل موعداً لذلك بالتزامن مع إطلاق صورة تشويقية للسيارة.

الصورة التشويقية أظهرت مصابيح LED الأمامية التي تأتي بتصميم أنيق بالإضافة إلى الشبك الأمامي والذي يتوسطه شعار ميتسوبيشي الضخم كما تظهر لمسات الكروم في أكثر من مكان في السيارة حيث يتشابه البيك أب بشكل كبير في تصميمه مع تويوتا هايلوكس.

يذكر أن نيسان كان لها دوراً في العمل على L200 الجديدة عن طريق تصميم قاعدة العجلات المشتركة بين نيسان نافارا وميتسوبيشي