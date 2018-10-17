بورش توفر 1,200 عامل للعمل على إنتاج تايكان الجديدة

كشفت بورش عن بعض تفاصيل خطتها لإنتاج تايكان، أول سيارة كهربائية في تاريخ الشركة الألمانية، وذكرت الشركة أن مصنعها في قرية Zuffenhausen التابعة لمدينة شتوتغارت الألمانية سيحتضن عملية الإنتاج والتصنيع.

بورش ذكرت أنها طورت مصنعها ليحمل تقنيات جديدة تستخدم لأول مرة في عالم إنتاج السيارات، حيث إنها ستحد من العنصر البشري في العديد من مراحل الإنتاج وسيكون الإعتماد على الروبوتات التي ستعمل بشكل ذاتي، ولكن في نفس السياق ذكرت أن 1,200 عامل في مصنعها سيكونون مسؤولون فقط للعمل على تايكان.

بورش إستثمرت 6 مليار يورو في مجال تطوير السيارات الكهربائية، وتستهدف بأن تكون 50% من سيارات بحلول العام 2025 إما هجينة او كهربائية بالكامل.