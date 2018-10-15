تخطط شركة "دودج" الأمريكية لصناعة وتطوير السيارات، لإطلاق نسخ أكثر قوة من سيارات "Ram" بيك أب الكبيرة، وهذا للدخول بقوة في منافسة مع فورد "F-150 Raptor".

وبحسب موقع قناة "روسيا اليوم" بالعربية فإن واحدة من نسخ "Ram" الجديدة سيتم تزويدها بمحرك ثماني الاسطوانات سعة 6.2 لتر بقوة 520 حصان ونظامي دفع خلفي ورباعي، بالإضافة إلى تجهيزات عبور الطرق الوعرة.

النسخة الثانية من السيارة والتي تعد الأقوى سيتم تزويدها بمحرك ثماني الاسطوانات سعة 7.0 لترات بقوة إجمالية 717 حصان، وتعتمد على أنظمة تعليق وإطارات عريضة للتعامل مع المنحدرات والطرق الوعرة.

والنسخ الجديدة من "Ram" ستقدم للمستهلكين بمقصورة مزودة بشاشات متطورة وأنظمة ملتيميديا حديثة، فضلًا عن أحدث أنظمة القيادة والتحكم بالسرعة، وأنظمة منع الانزلاق بالطرق.

ومن المقرر أن يتم البدء في طرح السيارات الجديدة بالأسواق الأمريكية مطلع العام المقبل.