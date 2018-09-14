عرض مبرمجون من جامعة لوفان البلجيكية، مقطع مصور يوضح سهولة سرقة سيارة تسلا الكهربائية خلال ثوان معدودة.

وطلبت منهم مساعدتها في زيادة حماية تشفير مركباتها، ووعدتهم بمبلغ 10000 دولار مقابل كل ثغرة برمجية يجدونها في تقنياتها.