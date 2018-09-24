أعلنت شركة MTI أوتوموتيف وكلاء علامات جاجوار ولاند روفر و بنتلى ومازيراتى في مصر، عن تقديم 4 سيارات مختلفة في جناحها بمعرض القاهرة الدولي للسيارات "أوتوماك فورميلا" 2018.
وتنطلق فعاليات الدورة الخامسة والعشرين (اليوبيل الفضي) من "أوتوماك فورميلا" يوم الأربعاء الموافق 26 سبتمبر الجاري وتستمر على مدار خمسة أيام متتالية، وذلك بمشاركة أكثر من 40 علامة تجاري.
F-Pace
وتستعرض جاجوار داخل جناحها واحدة من أقوى سياراتها وهي "F-Pace" الـSUV رباعية الدفع المزودة بمحرك سعة 2.0 لتر وشاحن توربيني بقوة حصانية تصل إلى 300 حصان.
XF
السيارة الثانية هي جاجوار XE السيدان خماسية الأبواب المزودة بمحرك سعة 2.0 لتر بقوة 200 حصان وسرعة قصوى 238 كم/س بنظام دفع خلفي، ويرتبط بناقل حركة أوتوماتيك من 8 سرعات.
E-Pace
وستتواجد كذلك جاجوار E-Pace التي تنتمي كذلك لفئة الـSUV الرياضية متعددة الاستخدامات والتي تستمد طاقتها من محرك سعة 2.0 لتر بقوة 249 حصان ويتصل محرك السيارة بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من تسع سرعات.
XF
أما السيارة الرابعة فهي جاجوار XF سيدان خماسية الأبواب والتي تعمل بمحرك سعة 2.0 لتر بقوة 250 حصان وسرعة قصوى 244 كم/س بنظام دفع خلفي، ويرتبط بناقل حركة أوتوماتيك من 8 سرعات.
هذا ومن المقرر بحسب إدارة المعرض أن تكون النسخة الحالية الأكبر في تاريخ "أوتوماك فورميلا"، حيث سيتم خلال الفعاليات الكشف عن أكثر من 50 موديلًا جديدًا، بعضها يدخل السوق المحلي لأول مرة.
يذكر أن الدورة الـ25 (اليوبيل الفضي) من "أوتوماك فورميلا" ستقام لأول مرة في مركز مصر للمعارض الدولية (EIEC) بمحور المشير خلف مسجد القاهرة الجديدة، وذلك بعد 24 عامًا من إقامته بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر.
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