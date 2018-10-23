أعلن معرض لوس أنجلوس القادم مؤخراً أن أكثر من ثلث السيارات الجديدة به ستحمل محركات صديقة للبيئة، وحسب مدونة The Korean Car، ستكون كيا سول الكهربائية موديل 2020 من بينها، حيث ستأتي كنسخة إضافية بجوار الطراز التقليدي ذو محرك الاحتراق الداخلي العامل بالوقود.

على الرغم من عدم وجود تأكيدات رسمية حول إطلاق نسخة كهربائية من كيا سول بعد، إلا أن الصور التجسسية السابقة كشفت لنا عن قدوم الطراز بتصميم مطور يسهل تمييزه، مع عدة تغييرات سوف تطرأ على المقدمة التي ستحصل على مصابيح LED نحيفة نهارية أعلى المصابيح الأمامية الكبيرة.

ويستمر التصميم المألوف بداخل المقصورة مع خامات أعلى ومزيد من التقنيات، ذلك بالإضافة إلى مقوّد جديد، عصا تبديل ونظام ترفيه معلوماتي محدث، مع وجود مقبض دائري جديد كلياً لناقل الحركة.

من المتوقع أن تستند كيا سول على المنصة ذاتها المستخدمة لهيونداي كونا، وهو مايشير إلى أن المحركات ستبدأ مع وحدة 4 سلندر سعة 2 لتر بقوة 147 حصان و178 نيوتن.متر من عزم الدوران، مع احتمال وجود محرك تيربو تشارجر سعة 1.6 لتر بقوة 175 حصان و264 نيوتن.متر من عزم الدوران.

أما عن سول الكهربائية، فسوف تأتي مع بطارية ليثيوم-أيون بقدرة 64 كيلو واط ومحرك كهربائي بقوة 201 حصان مع 392 نيوتن.متر من عزم الدوران، وهو ما يعني القدرة على قطع مسافة 415 كم بشحنة واحدة.

هذا ومن المتوقع أن تأتي سول الكهربائية مع دفع أمامي فقط، بينما قد يأتي الطراز التقليدي مع خيار للدفع الرباعي، حيث سنعرف المزيد من التفاصيل فور إنطلاق فعاليات معرض لوس أنجلوس خلال 30 نوفمبر 2018.